круг внутри две фигуры сопртивного пейнтболиста и тактика целятся в разные стороны образую букву Т Узнаваемые черты Контер Страйк , Том Тайлор и пр Цвета черный и ...
Логотип для интернет-проекта
Нужно сделать стильный, без наворотов логотип для интернет проекта.
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