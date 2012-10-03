Логотип для интернет-проекта

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Завершен41 заявка273 просмотра

Нужно сделать стильный, без наворотов логотип для интернет проекта.

13 лет назад
kliker
50 лет
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
22 отзыва

Выбранный исполнитель

netekspert
Александр 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
10 часов назад
13 лет назад
$20
1 день
Понравилось сотрудничать с Александром - работу выполнил качественно и в срок. Причем даже давал мне рекомендации, как лучше будет логотип смотреться на сайте. Приятно! ) Буду еще обращаться к Александру с новыми заказами.
Очень хороший человек, было приятно работать и вести общение. Оплата согласно договоренности.

Заявки фрилансеров

netekspert
Александр 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
10 часов назад
13 лет назад

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