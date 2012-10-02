Добрый день, есть онлайн-журнал для людей с дорогим вкусом The Good Life (www.thegoodlife.ru). Для него нужен узнаваемый логотип, который бы смотрелся хорошо как в шапке сайта, так и в маленьком размере, скажем, для рекламы "Вконтакте". ...