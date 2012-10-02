Логотип

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен11 заявок292 просмотра

Нужен логотип для будущего конструктора магазинов spendhunters.ru

13 лет назад
spendhunters
Александр 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

Doc-ca
Бисен 
45 лет
13 лет в сервисе
Была
6 лет назад
13 лет назад
$21
3 дня
Очень доволен сотрудничеством. Все сделано качественно и в срок.
Замечательный заказчик. Точно знает что нужно. Четко поставленная задача, привела к хорошему результату. Буду рада сотрудничать в будущем

Заявки фрилансеров

Doc-ca
Бисен 
45 лет
13 лет в сервисе
Была
6 лет назад
13 лет назад