# 1 — $ 50

Дизайн логотипа (фирменный стиль)

TAKE A DEEP BREATH

Перевод: Сделай глубокий вдох! или Дышите глубже!

Нужен яркий, современный и узнаваемый (простой) логотип!

Это может быть как графический элемент так и индивидуальное, оригинальное начертание названия TAKE A DEEP BREATH

Таматика использования логотипа:

Музыка, стиль, искусство

Будет использован:

На футболках, толстовках, бейсболки, трусы ;)

Визитки, флаера, стикер

Обложки CD-дисков

и др.

Мы хотим видеть ваши идеи и креативные решения. Проявите всю свою фантазию в действии.

И перед началом работ пожалуйста ознакомтесь с описанием определний, что такое «Логотип» и «Искусство».

Для тех, кто любит качество:

http://ru.wikipedia.org/wiki/%cb%ee%e3%ee%f2%e8%ef

http://ru.wikipedia.org/wiki/%c8%f1%ea%f3%f1%f1%f2...

Основные цвета исполнения:

1. Черный на белом фоне

2. Белый на черном фоне

3. Белый на голубом (синем) фоне

Выкладывать свои работы надо в трех цветовых вариантах объединенных в одну картинку (желательно горизонтально) сначала белый фон, потом черный, потом голубой фон.

Пожалуйста не присылайте не качественные работы. Пожалуйста, если вы отметились и хотите участвовать - УЧАСТВУЙТЕ! Не надо прикреплять ваши картинки типа "Ай'м воркинг!", "В процессе", "Уже делаю" и т.д. - это не интересно смотреть.

Времени на создание логотипа будет достаточно.

Всем удачи! Ждем ваших работ.