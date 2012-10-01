Здравствуйте: Нужно доработать логотип для сайта: www.velo-tuning.ru В итоге должно получиться что-то типа приложения в файле: студия тюнинга Три Колеса Основная задача, сделать ...
Дизайн логотипа
Дизайн логотипа (фирменный стиль)
TAKE A DEEP BREATH
Перевод: Сделай глубокий вдох! или Дышите глубже!
Нужен яркий, современный и узнаваемый (простой) логотип!
Это может быть как графический элемент так и индивидуальное, оригинальное начертание названия TAKE A DEEP BREATH
Таматика использования логотипа:
Музыка, стиль, искусство
Будет использован:
На футболках, толстовках, бейсболки, трусы ;)
Визитки, флаера, стикер
Обложки CD-дисков
и др.
Мы хотим видеть ваши идеи и креативные решения. Проявите всю свою фантазию в действии.
И перед началом работ пожалуйста ознакомтесь с описанием определний, что такое «Логотип» и «Искусство».
Для тех, кто любит качество:
http://ru.wikipedia.org/wiki/%cb%ee%e3%ee%f2%e8%ef
http://ru.wikipedia.org/wiki/%c8%f1%ea%f3%f1%f1%f2...
Основные цвета исполнения:
1. Черный на белом фоне
2. Белый на черном фоне
3. Белый на голубом (синем) фоне
Выкладывать свои работы надо в трех цветовых вариантах объединенных в одну картинку (желательно горизонтально) сначала белый фон, потом черный, потом голубой фон.
Пожалуйста не присылайте не качественные работы. Пожалуйста, если вы отметились и хотите участвовать - УЧАСТВУЙТЕ! Не надо прикреплять ваши картинки типа "Ай'м воркинг!", "В процессе", "Уже делаю" и т.д. - это не интересно смотреть.
Времени на создание логотипа будет достаточно.
Всем удачи! Ждем ваших работ.
Победитель конкурса
Заявки фрилансеров
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