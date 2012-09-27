Разработка иллюстраций. Приватно для Владимир Раш

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен2 заявки140 просмотров

Разработка иллюстраций для сайта http://www.raskrutim-site.ru/

13 лет назад
hasumad
Вадим 
41 год
15 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

LadRa
61 год
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
13 лет назад
$20
1 день
Отличный исполнитель. Предложил несколько вариантов, лучший вариант - доработал. Нужно отметить что работа была сделана очень тщательно. Наверное сказывается Советская закалка. Раньше всё делалось так. Однозначно рекомендую.
Результат этого задания — плод совместных и слаженных усилий в заранее заданном направлении. Заказчик внимателен, последователен, ответственен и приятен в общении. Спасибо за сотрудничество.

Заявки фрилансеров

LadRa
61 год
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
13 лет назад