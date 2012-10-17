1. Отрисовать логотип в кривых. Предоставить итоговый файл в формате .cdr 2. Из логотипа сделать favicon. предоставить файл .ico
Логотип для сайта доставки цветов
Для сайта www.grand-flowers.de нужен логотип. Сайта еще нет, дизайн сайта будет отталкиваться от логотипа.
Тематика сайта: оформление заказа и доставки цветов по всей стране
Целевая аудитория сайта: мужчины и женщины, возраст от 24 лет, род дятельности и доход - полный спектр
Языки сайта: немецкий, английский, русский
Задачи логотипа: красота, приятные эммоции, узнаваемость
Цвета логотипа: нет четких предпочтения. Не хотелось бы коричневый, фиолеотвый. Но если вы считаете, что именно этими цветами сможете удивить - удивляйте ))
Стиль логотипа: логотип лучше сделать шрифтовым, то есть название Grand Flowers хочется видеть именно расписанным. Дополнить можно другими атрибутами аля знак, или еще что-то. Рюшечки не приветствуются ни в каком виде.
Примеры конкурентов: www.valentins.de, www.floraprima.de, www.blumenfee.de (более менее нравится только логотип первого конкурента)
Примеры других сайтов: www.ufl.ua, www.flowerty.ru, www.buket.ru, www.megaflowers.ru, www.grand-flora.ru (большая часть логотипов, прошу прощения, ну просто отстой)
На выходе ждем цветной, так и монохромный вариант. Графика векторная.
Вот так вот, дамы и господа дизайнеры. Дерзайте. Будем рады видеть хорошие, современные, яркие и просто волшебные работы)))
Победитель конкурса
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