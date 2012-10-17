Логотип для сайта доставки цветов

# 1 — $ 60

Для сайта www.grand-flowers.de нужен логотип. Сайта еще нет, дизайн сайта будет отталкиваться от логотипа.

Тематика сайта: оформление заказа и доставки цветов по всей стране

Целевая аудитория сайта: мужчины и женщины, возраст от 24 лет, род дятельности и доход - полный спектр

Языки сайта: немецкий, английский, русский

Задачи логотипа: красота, приятные эммоции, узнаваемость

Цвета логотипа: нет четких предпочтения. Не хотелось бы коричневый, фиолеотвый. Но если вы считаете, что именно этими цветами сможете удивить - удивляйте ))

Стиль логотипа: логотип лучше сделать шрифтовым, то есть название Grand Flowers хочется видеть именно расписанным. Дополнить можно другими атрибутами аля знак, или еще что-то. Рюшечки не приветствуются ни в каком виде.

Примеры конкурентов: www.valentins.de, www.floraprima.de, www.blumenfee.de (более менее нравится только логотип первого конкурента)

Примеры других сайтов: www.ufl.ua, www.flowerty.ru, www.buket.ru, www.megaflowers.ru, www.grand-flora.ru (большая часть логотипов, прошу прощения, ну просто отстой)

На выходе ждем цветной, так и монохромный вариант. Графика векторная.

Вот так вот, дамы и господа дизайнеры. Дерзайте. Будем рады видеть хорошие, современные, яркие и просто волшебные работы)))