Логотип для сайта доставки цветов

$60
  1. Биржа фриланса
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Завершен42 заявки3860 просмотров
#1$60

Для сайта www.grand-flowers.de нужен логотип. Сайта еще нет, дизайн сайта будет отталкиваться от логотипа.

Тематика сайта: оформление заказа и доставки цветов по всей стране

Целевая аудитория сайта: мужчины и женщины, возраст от 24 лет, род дятельности и доход - полный спектр

Языки сайта: немецкий, английский, русский

Задачи логотипа: красота, приятные эммоции, узнаваемость

Цвета логотипа: нет четких предпочтения. Не хотелось бы коричневый, фиолеотвый. Но если вы считаете, что именно этими цветами сможете удивить - удивляйте ))

Стиль логотипа: логотип лучше сделать шрифтовым, то есть название Grand Flowers хочется видеть именно расписанным. Дополнить можно другими атрибутами аля знак, или еще что-то. Рюшечки не приветствуются ни в каком виде.

Примеры конкурентов: www.valentins.de, www.floraprima.de, www.blumenfee.de (более менее нравится только логотип первого конкурента)

Примеры других сайтов: www.ufl.ua, www.flowerty.ru, www.buket.ru, www.megaflowers.ru, www.grand-flora.ru (большая часть логотипов, прошу прощения, ну просто отстой)

На выходе ждем цветной, так и монохромный вариант. Графика векторная.

Вот так вот, дамы и господа дизайнеры. Дерзайте. Будем рады видеть хорошие, современные, яркие и просто волшебные работы)))

13 лет назад
krutya
Роман 
39 лет
14 лет в сервисе
Был
5 дней назад

Победитель конкурса

dasha_design
Дарья 
38 лет
14 лет в сервисе
Была
4 года назад
13 лет назад
#1
Хорошая работа, один из фаворитов конкурса. Спасибо, что приняли участие
Отличный заказчик! В конкурсе было все очень доходчиво рассказано, поэтому поготовить работы было не сложно! Спасибо Роман за интересный проект!

Заявки фрилансеров

dasha_design
Дарья 
38 лет
14 лет в сервисе
Была
4 года назад
13 лет назад
#1

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