Требуется логотип для сайта строительной компании. Оставляйте ссылки на Ваше портфолио. Пишите предполагаемые сроки разработки и цену.
Работа с логотипом. Приватно для claws
1. Отрисовать логотип в кривых. Предоставить итоговый файл в формате .cdr
2. Из логотипа сделать favicon. предоставить файл .ico
Выбранный исполнитель
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