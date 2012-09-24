Нужно срочно помочь сделать несложный логотип для сайта Все исходники дам пишите в аську пожалуйста 617478504 срочно, недорого
Логотип
Необходимо обрисовать логотип
1)Корел + обрисовать название компании СургутСтрой (соблюдая стилистику логотипа)
2)Фотошоп (разложить каждый элемент на отдельный слой) (сделать его четче) на прозрачном фоне
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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