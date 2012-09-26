Несложный логотип для сайта

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Завершен9 заявок217 просмотров

Нужно срочно помочь сделать несложный логотип для сайта

Все исходники дам

пишите в аську пожалуйста 617478504

срочно, недорого

13 лет назад
myartlife
Максим 
39 лет
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

feeess
30 лет
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
13 лет назад
$10
1 день
Всем рекомендую Евгения как приятного и адекватного в исполнении человека.Задание выполнено с опережением сроков, по ходу работы возникали изменения, все они принимались безоговорочно, работа выполнена грамотно и качественно. Все на высоком уровне, в соответствии с ТЗ и требованиям. Уверен, ещё не раз буду обращаться!
Отличный заказчик. Все доходчиво объяснил, что и как делать. Оплатил сразу же после сдачи работы. Буду рад дальнейшему сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

feeess
30 лет
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
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