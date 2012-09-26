Несложный логотип для сайта

Всем рекомендую Евгения как приятного и адекватного в исполнении человека.Задание выполнено с опережением сроков, по ходу работы возникали изменения, все они принимались безоговорочно, работа выполнена грамотно и качественно. Все на высоком уровне, в соответствии с ТЗ и требованиям. Уверен, ещё не раз буду обращаться!