Доброго времени суток, Уважаемые Заказчики!
Вероятнее всего Вы попали на эту страницу, кликнув по заявке в Вашем проекте.
Если Вы хотите чтобы Ваш заказ был выполнен быстро, качественно и за
разумную цену, то просто примите мою заявку, и я тут же приступлю к работе.
Если Вы все еще сомневаетесь в моей кандидатуре, то предлагаю ознакомится
со списком технических средств, которыми я владею на высоком профессиональном
уровне:
• Adobe Photoshop
• Adobe Illustrator
• Microsoft PowerPoint
• Microsoft Word
• Microsoft Excel
• Pinacle Studio
Также я хочу, чтобы Вы знали, что я очень люблю то, чем занимаюсь. Так что
любой заказ стараюсь выполнить как можно лучше.
Мои работы Вы можете посмотреть в разделе «Портфолио», а отзывы от
довольных клиентов в разделе «Отзывы». Если возникнут вопросы, пишите
в личные сообщения или на электронную почту. Буду рад сотрудничеству.
С уважением, Евгений!
Контактные данные:
моб. тел.: +380957961488
эл. почта.: [email protected] или [email protected]
Skype: feess9412