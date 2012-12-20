Веб-дизайнер

Доброго времени суток, Уважаемые Заказчики!

Вероятнее всего Вы попали на эту страницу, кликнув по заявке в Вашем проекте.

Если Вы хотите чтобы Ваш заказ был выполнен быстро, качественно и за

разумную цену, то просто примите мою заявку, и я тут же приступлю к работе.

Если Вы все еще сомневаетесь в моей кандидатуре, то предлагаю ознакомится

со списком технических средств, которыми я владею на высоком профессиональном

уровне:

• Adobe Photoshop

• Adobe Illustrator

• Microsoft PowerPoint

• Microsoft Word

• Microsoft Excel

• Pinacle Studio

Также я хочу, чтобы Вы знали, что я очень люблю то, чем занимаюсь. Так что

любой заказ стараюсь выполнить как можно лучше.

Мои работы Вы можете посмотреть в разделе «Портфолио», а отзывы от

довольных клиентов в разделе «Отзывы». Если возникнут вопросы, пишите

в личные сообщения или на электронную почту. Буду рад сотрудничеству.

С уважением, Евгений!

Контактные данные:

моб. тел.: +380957961488

эл. почта.: [email protected] или [email protected]

Skype: feess9412