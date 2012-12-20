feeess

Евгений feeess

 
29 летУкраина/Харьков
11 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Веб-дизайнер

Доброго времени суток, Уважаемые Заказчики!

Вероятнее всего Вы попали на эту страницу, кликнув по заявке в Вашем проекте.

Если Вы хотите чтобы Ваш заказ был выполнен быстро, качественно и за

разумную цену, то просто примите мою заявку, и я тут же приступлю к работе.

Если Вы все еще сомневаетесь в моей кандидатуре, то предлагаю ознакомится

со списком технических средств, которыми я владею на высоком профессиональном

уровне:

• Adobe Photoshop

• Adobe Illustrator

• Microsoft PowerPoint

• Microsoft Word

• Microsoft Excel

• Pinacle Studio

Также я хочу, чтобы Вы знали, что я очень люблю то, чем занимаюсь. Так что

любой заказ стараюсь выполнить как можно лучше.

Мои работы Вы можете посмотреть в разделе «Портфолио», а отзывы от

довольных клиентов в разделе «Отзывы». Если возникнут вопросы, пишите

в личные сообщения или на электронную почту. Буду рад сотрудничеству.

С уважением, Евгений!

Контактные данные:

моб. тел.: +380957961488

эл. почта.: [email protected] или [email protected]

Skype: feess9412

PowerPointIllustratorPhotoshop
Портфолио
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Отзывы заказчиков
imhon
34 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$7
10 баллов
11 лет назад
Перевод и вставка в рисунок таблицы размеров
Евгений быстро и ответственно выполнил поставленное задание, был постоянно на связи. Рекомендую.
sale-system
Евгений 
36 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
4 отзыва
$50
10 баллов
11 лет назад
Презентация для консалтинговой компании
Как всегда отличная работа. Все просто шикарно и здорово. Дизайн супер, сроки вовремя. Рекомендую всем.
Работать с Евгением одно удовольствие. Четкое ТЗ, готовность ответить на любой вопрос в любое время и основательные познания в области дизайна делают работу с ним приятной и захватывающей. Очень надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Ответный отзыв
sale-system
Евгений 
36 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
4 отзыва
$50
10 баллов
11 лет назад
Логотип для консалтинговой компании
Огромное спасибо Евгению за логотип. Сделал как хотели и очень быстро. Нам нужно было запускаться в печать, а лого не было, сроки поджимали. Предложил сделать за один день и выполнил обещание. Рекомендую.
Отличный заказчик. Четкое ТЗ, оплата вовремя и в полном объеме. Небольшой денежный бонус очень порадовал. Всем рекомендую.
Ответный отзыв
Steady
39 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$50
10 баллов
11 лет назад
Создание демотиваторов и картинок-приколов
Большое спасибо за работу. Все отлично.
Отличный и ответственный заказчик! Своевременная оплата и четкое ТЗ! Всем рекомендую.
Ответный отзыв
sale-system
Евгений 
36 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
4 отзыва
$50
10 баллов
11 лет назад
Рисунок карты Украины простой
Евгений в очередной раз приятно удивил .Выполнил довольно сложный проект, за который не хотели браться другие дизайнеры. Отличная работа. Рекомендую.
Все отлично! Работаю уже не первый раз. Рад, что сотрудничаю с Евгением. Буду рад дальнейшему сотрудничеству!
Ответный отзыв
Логотипы и Знаки
3 отзыва
от $10
от 3 дней
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