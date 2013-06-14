imhon

Максим imhon

 
35 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
3
безопасных платежей

  • Перевод на немецкий язык

    Необходимо сделать перевод с русского на немецкий язык двух документов:Резюме (100 слов) Сопроводительное письмо (300 слов)

    Переводы12 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Создать Landing Page

    Необходимо создать одностраничный Landing page. Дизайн имеется, возможно потребуются небольшие изменения. Хостинг, домен куплены.

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Создать Landing Page

    Необходимо создать одностраничный лэндинг пэйдж. По структуре и (практически по дизайну) похож на следующий пример: http://view.mail1.prezi.com/?qs=776c419320183aaedf3eb77d6468db119bffcaa29d00db78b5f6fb7494b69448f1a4d28b2bee407a7ee1638fe1ee5f9c57b23beb566f13ec0fcc3d90e93a30d9 Имеется дизайн в PowerPoint на 4 слайдах. В конце страницы должна быть ссылка на ...

    PowerPoint
    HTML-верстка31 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • Продвижение и ведение группы ВКонтакте

    Ведение группы по образованию за рубежом, подготовке документов для поступления. - размещение постов 2-3 раза в неделю, - подъем активности в группе (комментарии, лайки), - увеличение подписчиков

    Социальные сети (SMM и SMO)24 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Создание прототипа сайта обучение иностр. языку

    Необходимо создать "внутренний" простой сайт по оценке уровня владения иностранного языка. Человек проходит тест, после которого появляется интерактивная карта, которая показывает какие области сильные, а какие слабые. После этого, при выборе конкретной области, ...

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Картинка/фото сейфа изнутри

    Необходимо нарисовать: 1) картинку внутреннего пространства сейфа, который наполнен пачками банкнот и золотыми слитками. Картинка будет наклеена на дверцу сейфа, поэтому необходимо, чтобы она казалась трехмерной. 2) либо примерно ...

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Отредактировать текст на английском

    Необходимо отредактировать текст на английском про мотивацию, психологию, религию. Данный заказ - пробный на 380 слов. Планируется к переводу и редактированию целая книга. Пожалуйста, дайте quotation сначала на 380 слов.

    Переводы14 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Логотип магазина

    $20

    Необходимо создать логотип магазина, продающего мужскую одежду. Название торговой марки связано с космической тематикой.

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Презентация

    Необходимо сделать презентацию об истории наличных денег (бартер, монеты, ассигнации, банкноты), современных разновидностях монет и банкнот и проблем, с которыми приходится сталкиваться населению при их использовании. Ориентировочно 20-30 слайдов. Примерный дизайн, на ...

    Иллюстрации и Рисунки14 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Видеоролик с инфографикой

    Необходимо создать ролик с инфографикой (3-7 минут) о преимуществах безналичной системы оплаты. Пример такого видео: http://www.youtube.com/watch?v=tGvwg7mIZ4E Желательно предоставить портфолио.

    Анимация14 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Статья о написании мотивационных писем в посольст.

    Необходимо подготовить статью на рус. языке о написании мотивационных писем в посольства (как правило, для подачи на долгосрочную визу): структура и стиль такого письма, что писать, а что желательно не указывать, и пр. Необходимый ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Написание статьи об образовании за рубежом

    необходимо написать статью, ранее нигде не публиковавшуюся, на тему особенностей написания эссе на английском языке для поступления в зарубежные университеты (как часть пакета документов для поступления). Приветствуется рассказ о личном опыте поступления в зарубежный ...

    Написание статей
    Копирайтинг7 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Интеграция платежной системы с сайтом

    Необходимо интегрировать платежную систему (Robokassa) с сайтом, простроенным с помощью онлайн-конструктора Weebly.com для организации приема онлайн-платежей (интернет-магазин с 10 позициями)

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

Отзывы фрилансеров

oleg_d
39 лет
12 лет в сервисе
Был
месяц назад
$50
10 баллов
11 лет назад
Создать Landing Page
Все отлично, грамотная постановка задачи, ничего лишнего, все по делу, рекомендую
Очень понравилось сотрудничать с Олегом. Не надо объяснять что-то по несколько раз, предугадывает все запросы и проявляет умеренную инициативу. По срокам и другим вопросам сотрудничества - никаких претензий, все крайне профессионально. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Ответный отзыв
Xazzzi
31 год
17 лет в сервисе
Был
год назад
$200
8 баллов
11 лет назад
Создание прототипа сайта обучение иностр. языку
Сотрудничество состоялось, были некоторые неудобные моменты, но ничего серьезного.
В целом, сотрудничество состоялось, претензий нет. Есть маленькие детали, которые сейчас доделываем. Исполнитель ответственный, инициативный.
Ответный отзыв
Stanislava_Ko
Станислава 
31 год
12 лет в сервисе
Была
10 лет назад
1 отзыв
$25
10 баллов
11 лет назад
Картинка/фото сейфа изнутри
Мне понравилось работать с Казанцевым Максимом - мы сразу нашли общий язык, благодаря чему я смогла выполнить заказ быстро и качественно. Пожелания к работе формулировал ясно, оплату не задерживал. Нашим сотрудничеством осталась довольна.
Станислава успешно справилась с работой и сделала все в короткие сроки! Сначала показала макет изображения, потом мы внесли небольшие правки и она прислала окончательный вариант, который нам и был необходим! Спасибо!
Ответный отзыв
Savik89
36 лет
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
26 отзывов(-1)
$19
10 баллов
12 лет назад
Логотип магазина
Очень рад остался сотрудничеству с Максимом! Благодаря четко поставленной задаче и подробному ТЗ, работа прошла быстро и гладко. Максим всегда на связи, оперативно реагирует и всегда прислушивается к пожеланиям в ходе работы. По поводу оплаты также, никаких задержек не было. Рекомендую в качестве ответственного и надежного заказчика и надеюсь на дальнейшее сотрудничество! Огромное спасибо за работу!
Дмитрий полностью оправдал ожидания: прислал несколько вариантов логотипа, потом мы остановились на одном. Этот логотип был доработан с учетом его рекомендаций и моих пожеланий. Работал без предоплаты, достаточно оперативно. Видно, что профессионал своего дела. Рекомендую.
Ответный отзыв
linguafranca
Таша 
41 год
13 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
$8
10 баллов
12 лет назад
Перевод описания товара с английского на русский
Максим ответственный и приятный в общении заказчик. Работать с ним очень комфортно, благодаря хорошо проработанному ТЗ и чётко сформулированным требованиям к ожидаемому результату. Оплата [собственно, даже _пред_оплата )] практически мгновенная, в полном соответствии с договорённостью. Спасибо за сотрудничество!
Таша выполнила задание оперативно и качественно. С использованием специфической терминологии и пожеланиями по тексту справилась успешно.
Ответный отзыв
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