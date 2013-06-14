Очень рад остался сотрудничеству с Максимом! Благодаря четко поставленной задаче и подробному ТЗ, работа прошла быстро и гладко. Максим всегда на связи, оперативно реагирует и всегда прислушивается к пожеланиям в ходе работы. По поводу оплаты также, никаких задержек не было. Рекомендую в качестве ответственного и надежного заказчика и надеюсь на дальнейшее сотрудничество! Огромное спасибо за работу!