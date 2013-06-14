Необходимо сделать перевод с русского на немецкий язык двух документов:Резюме (100 слов) Сопроводительное письмо (300 слов)
- Переводы12 заявокЗакрыт9 лет назад
Необходимо создать одностраничный Landing page. Дизайн имеется, возможно потребуются небольшие изменения. Хостинг, домен куплены.Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен11 лет назад
Необходимо создать одностраничный лэндинг пэйдж. По структуре и (практически по дизайну) похож на следующий пример: http://view.mail1.prezi.com/?qs=776c419320183aaedf3eb77d6468db119bffcaa29d00db78b5f6fb7494b69448f1a4d28b2bee407a7ee1638fe1ee5f9c57b23beb566f13ec0fcc3d90e93a30d9 Имеется дизайн в PowerPoint на 4 слайдах. В конце страницы должна быть ссылка на ...HTML-верстка31 заявкаЗакрыт11 лет назад
Ведение группы по образованию за рубежом, подготовке документов для поступления. - размещение постов 2-3 раза в неделю, - подъем активности в группе (комментарии, лайки), - увеличение подписчиковСоциальные сети (SMM и SMO)24 заявкиЗакрыт11 лет назад
Необходимо создать "внутренний" простой сайт по оценке уровня владения иностранного языка. Человек проходит тест, после которого появляется интерактивная карта, которая показывает какие области сильные, а какие слабые. После этого, при выборе конкретной области, ...Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен11 лет назад
Необходимо подготовить 2-3 различных варианта логотипа агентства недвижимости. Небольшое региональное агентство, сайт в разработке.Логотипы и Знаки61 заявкаЗакрыт11 лет назад
Необходимо нарисовать: 1) картинку внутреннего пространства сейфа, который наполнен пачками банкнот и золотыми слитками. Картинка будет наклеена на дверцу сейфа, поэтому необходимо, чтобы она казалась трехмерной. 2) либо примерно ...Иллюстрации и Рисунки1 исполнительЗавершен11 лет назад
Необходимо отредактировать текст на английском про мотивацию, психологию, религию. Данный заказ - пробный на 380 слов. Планируется к переводу и редактированию целая книга. Пожалуйста, дайте quotation сначала на 380 слов.Переводы14 заявокЗакрыт12 лет назад
- $7
Необходимо перевести с англ.-рус. и вставить в рисунок таблицу размеров.Верстка полиграфии1 исполнительЗавершен12 лет назад
- $20
Необходимо создать логотип магазина, продающего мужскую одежду. Название торговой марки связано с космической тематикой.Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен12 лет назад
Необходимо сделать презентацию об истории наличных денег (бартер, монеты, ассигнации, банкноты), современных разновидностях монет и банкнот и проблем, с которыми приходится сталкиваться населению при их использовании. Ориентировочно 20-30 слайдов. Примерный дизайн, на ...Иллюстрации и Рисунки14 заявокЗакрыт12 лет назад
Необходимо вставить текст в фотографии, сохранив шрифты и цвета, как на примере. Около 15 фотографий.Обработка фотографий1 исполнительЗавершен12 лет назад
Необходимо создать ролик с инфографикой (3-7 минут) о преимуществах безналичной системы оплаты. Пример такого видео: http://www.youtube.com/watch?v=tGvwg7mIZ4E Желательно предоставить портфолио.Анимация14 заявокЗакрыт12 лет назад
Необходимо подготовить статью на рус. языке о написании мотивационных писем в посольства (как правило, для подачи на долгосрочную визу): структура и стиль такого письма, что писать, а что желательно не указывать, и пр. Необходимый ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен12 лет назад
Необходимо перевести описание нескольких товаров (одежда) с английского на русский язык. В описании используются научные термины, которые желательно сохранить. Объем - около 800 слов.Переводы1 исполнительЗавершен12 лет назад
Необходимо предоставить отчет о сильных и слабых сторонах сайта в плане юзабилити, и предложить рекомендации по улучшению юзабилити и конверсии.Тестирование сайтов5 заявокЗакрыт12 лет назад
- $50
Написание статьи "Стандартные темы эссе для поступления в бизнес-школы и как на них отвечать". 1000 слов.Копирайтинг1 исполнительЗавершен12 лет назад
необходимо написать статью, ранее нигде не публиковавшуюся, на тему особенностей написания эссе на английском языке для поступления в зарубежные университеты (как часть пакета документов для поступления). Приветствуется рассказ о личном опыте поступления в зарубежный ...Копирайтинг7 заявокЗакрыт12 лет назад
Необходимо интегрировать платежную систему (Robokassa) с сайтом, простроенным с помощью онлайн-конструктора Weebly.com для организации приема онлайн-платежей (интернет-магазин с 10 позициями)Веб-программирование1 исполнительЗавершен12 лет назад