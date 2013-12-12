Картинка/фото сейфа изнутри

Необходимо нарисовать:

1) картинку внутреннего пространства сейфа, который наполнен пачками банкнот и золотыми слитками. Картинка будет наклеена на дверцу сейфа, поэтому необходимо, чтобы она казалась трехмерной.

2) либо примерно такая же картинка, но якобы кусок дверцы с одной стороны сейфа отсутствует (расплавлен). Из этого отверстия виднеются пачки банкнот.