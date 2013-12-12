Картинка/фото сейфа изнутри

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Завершен6 заявок236 просмотров

Необходимо нарисовать:

1) картинку внутреннего пространства сейфа, который наполнен пачками банкнот и золотыми слитками. Картинка будет наклеена на дверцу сейфа, поэтому необходимо, чтобы она казалась трехмерной.

2) либо примерно такая же картинка, но якобы кусок дверцы с одной стороны сейфа отсутствует (расплавлен). Из этого отверстия виднеются пачки банкнот.

11 лет назад
imhon
35 лет
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

Stanislava_Ko
Станислава 
31 год
11 лет в сервисе
Была
10 лет назад
1 отзыв
11 лет назад
$25
5 дней
Станислава успешно справилась с работой и сделала все в короткие сроки! Сначала показала макет изображения, потом мы внесли небольшие правки и она прислала окончательный вариант, который нам и был необходим! Спасибо!
Мне понравилось работать с Казанцевым Максимом - мы сразу нашли общий язык, благодаря чему я смогла выполнить заказ быстро и качественно. Пожелания к работе формулировал ясно, оплату не задерживал. Нашим сотрудничеством осталась довольна.

Заявки фрилансеров

Stanislava_Ko
Станислава 
31 год
11 лет в сервисе
Была
10 лет назад
1 отзыв
11 лет назад

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