Макет листовки.

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Завершен6 заявок219 просмотров

Нужно сделать макет рекламной листовки, срочно! Тематика листовки: реклама отдела подарков к новому году! Листовки будут раздаваться в торговых центрах города, а также на улице!

Формат листовки А5.

Выиграет тот кто предложит скромную цену!

11 лет назад
funguru
38 лет
19 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

zhovi
31 год
15 лет в сервисе
Был
11 дней назад
11 лет назад
$20
1 день
Адекватный и целеустремлённый исполнитель! Рекомендую! Ценник тоже устраивает вполне!
Александр все ясно объяснил, всегда был на связи. Оплата моментальная. Рекомендую.

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zhovi
31 год
15 лет в сервисе
Был
11 дней назад
11 лет назад

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