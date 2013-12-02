Сделать GIF-анимашку из двух кадров (сюжет ясен)

Нужна GIF-анимашка из двух кадров.

Размер 314 на 314 точек.

На первом кадре надпись- БУДЬ ЗДОРОВ ( шрифт и цвет шрифт уже определены на примерном баннере, покажу).

на этом же первом кадре под этой надписью симпатичная девушка ( в клипартах такие бывают), с улыбкой, примерный ее стиль прилагается (только примерный! просто чтобы понимали, ее не надо вставлять в баннер)

На втором кадре идет фото товара ( предоставляется), и также надпись "Покупай а.... ( тут наименование товара)"

частота замены 3-5 секунд ( надо будет посмотреть что лучше, чтобы не сильно мелькало).

Пишите в комментах или в личные сообщения свои контакты ( скайп, аська, почта) и свои условия, портфолио ( если тут нет), и я в случае интереса- очень быстро напишу.