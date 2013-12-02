Необходимо написать программу по компьютерной графике с алгоритмом обратной трассировки лучей. Подробности вышлю исполнителю. Жду предложения по срокам и цене.
Сделать GIF-анимашку из двух кадров (сюжет ясен)
Нужна GIF-анимашка из двух кадров.
Размер 314 на 314 точек.
На первом кадре надпись- БУДЬ ЗДОРОВ ( шрифт и цвет шрифт уже определены на примерном баннере, покажу).
на этом же первом кадре под этой надписью симпатичная девушка ( в клипартах такие бывают), с улыбкой, примерный ее стиль прилагается (только примерный! просто чтобы понимали, ее не надо вставлять в баннер)
На втором кадре идет фото товара ( предоставляется), и также надпись "Покупай а.... ( тут наименование товара)"
частота замены 3-5 секунд ( надо будет посмотреть что лучше, чтобы не сильно мелькало).
Пишите в комментах или в личные сообщения свои контакты ( скайп, аська, почта) и свои условия, портфолио ( если тут нет), и я в случае интереса- очень быстро напишу.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Иллюстрации и Рисункинет заявокЗакрыт11 лет назад
- $50
Вот тут http://www.dumka.ru/preference.html описаны преимущества на словах, нужно изобразить это в виде инфографики. Результат: PSD в слоях (чтобы можно было потом что-то подкорректировать) Ширина 705 px Высота ...Завершен11 лет назад
Добрый день, уважаемые веблансеры! Нужно НАРИСОВАТЬ аватар который можно будет разместить в соцсетях. На аватаре должно быть: ребенок 7-8 лет, который держит динозавра собранного из деревянного конструктора (динозавра выбрать тут http://mirkonstruktora.ru/good-hand.html), динозавр издает ...Завершен11 лет назад
Собственно, нужно нарисовать баннер. Подобный тому что прикреплен (размеры такие же). Указывайте цену (адекватную) и сроки. Без предоплат. Смотрите мои отзывы, качественных исполнителей не "кидаю". Тема баннера, реклама интернет-магазина elitcases.com.ua ...Завершен11 лет назад
Необходимо изменить размер картинок и вставить в почту на весь экран. Сделать надо сегодня.Иллюстрации и Рисунки7 заявокЗакрыт11 лет назад
Необходимо перевести 16 файлов из формата pdf в формат jpg. Размер итоговых файлов 2000 пикселей по широкой стороне в хорошем качестве и в качестве, оптимальном для размещения в интернет. Интересуют цена и срок исполнения.Завершен11 лет назад
Нужно нарисовать картинки. Смотрите примеры. От вас: сроки, сколько по времени занимает создание одной иллюстрации, стоимость работы одной иллюстрации, примеры ваших работ.Иллюстрации и Рисунки17 заявокЗакрыт11 лет назад
необходимо разработать макеты для каждой страницы настенного календаря (итого 13 шт). есть фото, которые нужно пложить на подходящий фон+обработка+добавления цитат. Стиль- готика, мистика. Желательны изображения символов, амулетов и пр. Календарь посвящен конкретному человеку. Интересна цена. ...Иллюстрации и Рисунки8 заявокЗакрыт11 лет назад
Нужно перевести логотип в Корел. Жду предложений по срокам-ценам. Если будут возникать вопросы по проекту - задавайте отвечу! Сам логотип - прикреплен. P.S. Пожелание как у всех заказчиков утопическое - быстро, ...Иллюстрации и Рисунки16 заявокЗакрыт11 лет назад