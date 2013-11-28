Нужно перевести логотип в Корел.

Жду предложений по срокам-ценам.

Если будут возникать вопросы по проекту - задавайте отвечу!

Сам логотип - прикреплен.

P.S. Пожелание как у всех заказчиков утопическое - быстро, дешево и качественно! :-) Если же серьезно то ясно же что ищу для себя лучший вариант по этим 3 параметрам особенно важен первый, потом второй ну и третий тоже важен.

P.P.S. Лого надо на изготовление клише для тиснения. Если кто то с этим сталкивался и знает как и к чему надо - будет гуд, если нет, то требование какое нам поставили - лого в кривых у кореле. Так Вам и передаю! :-)