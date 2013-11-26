Отрисовка картинки в векторе

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Закрытнет заявок116 просмотров

Требуется отрисовать картинку в векторном формате, внеся в нее ряд композиционных изменений

11 лет назад
vladlopatch
Владислав 
47 лет
17 лет в сервисе
Была
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров