Здравствуйте, уважаемые фрилансеры! Нужно нарисовать уникальные фотографии для сайта: http://pozh-dveri.ru/ Для примера, что нужно вообще, фото можно посмотреть здесь: http://tehkorpus.ru/ нужно: 1) ...
Презентация в powerpoint
Нужно сделать презентацию в powerpoint
Кол-во слайдов - 11
Для каждого слайда (кроме приветствия и "спасибо за внимание") уже есть иллюстрации и тезисы.
Просто нужно оформить.
Срок - сегодня, 27 ноября до 23:00 по москве
Пишите цену.
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