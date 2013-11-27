Презентация в powerpoint

Нужно сделать презентацию в powerpoint

Кол-во слайдов - 11

Для каждого слайда (кроме приветствия и "спасибо за внимание") уже есть иллюстрации и тезисы.

Просто нужно оформить.

Срок - сегодня, 27 ноября до 23:00 по москве

Пишите цену.