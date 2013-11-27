Презентация в powerpoint

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Завершен4 заявки174 просмотра

Нужно сделать презентацию в powerpoint

Кол-во слайдов - 11

Для каждого слайда (кроме приветствия и "спасибо за внимание") уже есть иллюстрации и тезисы.

Просто нужно оформить.

Срок - сегодня, 27 ноября до 23:00 по москве

Пишите цену.

PowerPoint
11 лет назад
gemkirill
Кирилл 
41 год
13 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Marina_Ben
Марина 
40 лет
12 лет в сервисе
Была
8 лет назад
11 лет назад
$9
1 день
Все очень быстро и качественно. все моменты прямо на ходу обсуждались и коррективы вносились в течение 15 минут. Все прекрасно, мне понравилось. Рекомендую Марину, как хорошего исполнителя!
Было приятно работать с Кириллом, все пожелания очень четкие. Всем рекомендую:)

Заявки фрилансеров

Marina_Ben
Марина 
40 лет
12 лет в сервисе
Была
8 лет назад
11 лет назад

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