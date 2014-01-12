Нарисовать комикс

$150
  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Завершен1 заявка174 просмотра

Нарисовать комикс «Менеджер» для детей и подростков (9–16 лет). В комиксе 20 картинок. Предоставляются сценарий (что на картинке уже придумано), можно вносить кнструктивные коррективы. Стилистика тоже есть, главные герои — частично есть. Срок - 1 неделя.

11 лет назад
prmanager
Виктория 
50 лет
12 лет в сервисе
Была
7 лет назад

Выбранный исполнитель

Darya_Romanova
Романова 
37 лет
15 лет в сервисе
Была
4 года назад
11 лет назад
$150
4 дня
Дарья великолепный исполнитель! Супер качество, сроки соблюдаются, вообщем отлично!
Все материалы предоставляются до начала работы, заказчик доступен в рабочее время и вовремя оплачивает результат. Рекомендую для длительного сотрудничества. С ув., Дарья

Заявки фрилансеров

Darya_Romanova
Романова 
37 лет
15 лет в сервисе
Была
4 года назад
11 лет назад

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