Нарисовать комикс

Добрый день! Прикрепляю фалы, на них чертежные картинки самолетов и вертолетов, нужно их отрисавать, так как так вытащить невозможно. Точнее возможно, но низкого качества, которое не устраивает. с картинки 11, нужно: вертолеты то ...