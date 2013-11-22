Отрисавать картинки

Добрый день!

Прикрепляю фалы, на них чертежные картинки самолетов и вертолетов, нужно их отрисавать, так как так вытащить невозможно. Точнее возможно, но низкого качества, которое не устраивает.

с картинки 11, нужно: вертолеты то что обведены (перед и зад МИ-8)

с картинки 22 нужно: самолет, заднюю часть, которая обведена. остальное не нужно. (самая большая картинка на картинке)

с картинки 44 нужно: нижний самолет который обведен, остальное не нужно

с картинки Ту-144–1, сам ту -144 полностью. (очень понравился)

с картинки "Установка доски штурмана" он тоже будет в дальнейшем использоваться для дизайна сайта, тут нужно только левую часть.

Чертежы нужны в psd, разрешение 300 dpi.

Нужно в векторе сделать

По размеру.. их нужно сделать чуток по больше чем они есть раза в полтора, если нужно будет уменьшить или увеличить, чтобы качество не поплыло. Работу нужно сделать за 2-3 дня, прошу указывать стоимость, ТЗ расписал более менее подробно. Спасибо!

P.S. Это будут элементы для дизайна сайта (сайт визитка), за космические деньги они мне не нужны... )