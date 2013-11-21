Серия комиксов

Нужен художник для работы над серией комиксов.

Каждый комикс представляет собой 4 окна. Требуемое качество рисовки можно посмотреть в примерах по ссылке:

http://communistgames.com/demotivator/Com_primer.zip

От меня будете получать описание того, что происходит в каждом окне и текст (т.е., от вас нужна только художественная часть).

Ориентировочно цена одного комикса 500 р., окончательно договоримся после того, как будет готов первый пробный комикс и заказчик его посмотрит. Комиксы будем делать регулярно (по нескольку в месяц). То есть, требуется человек для долгосрочного сотрудничества.

Если сможете рисовать лучше, чем в примерах – отлично, возможно заказчик заплатит больше.

Для начала сделаем 1 тестовый комикс. Пишите, я вышлю описание.