Требуется отрисовать логотип - надпись

  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Закрыт12 заявок180 просмотров

Нужно в векторе отрисовать логотип врем СССР магазина "Березка". См. аттач.

Нужен идентичный на русском языке и очень похожий на английском "Beriozka", т.е. на выходе должно быть две версии.

11 лет назад
sias
40 лет
18 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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