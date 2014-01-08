Отрисовка 3-х фоновых изображений для сайта

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Завершен5 заявок200 просмотров

Задача: нарисовать 3 картинки, которые будут в дальнейшем будут использоваться в фоне интернет-магазина.

Тематика рисунков:

1. Общая.

2. Новый год.

3. Скидки, распродажа.

Тематика интернет-магазина: consumer electronics.

Дедлайн - 23.11.2013 23:59

11 лет назад
Ginza9
35 лет
15 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Liloli
34 года
13 лет в сервисе
Была
11 лет назад
11 лет назад
$12
3 дня
Тина отлично справилась с задачей.
Спасибо за приятное сотрудничество!

Заявки фрилансеров

Liloli
34 года
13 лет в сервисе
Была
11 лет назад
11 лет назад