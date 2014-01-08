Отрисовка 3-х фоновых изображений для сайта

Необходимо создать заставку для аннотаций на YouTube. Пример такой заставки можно увидеть на http://youtu.be/C6DiP6nOObM?t=5m25s Что должно быть на заставке: 1. Кнопка подписки на канал. 2. Визуализация проекта http://mini.imsider.ru 3. Визуализация проекта ...