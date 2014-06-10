Перерисовать картинку в вектор

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Завершен23 заявки299 просмотров

Необходимо перерисовать картинку в вектор, более подробно в личку.

11 лет назад
woldemarr
Андрей 
44 года
18 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

nejin
Ирина 
52 года
15 лет в сервисе
Была
3 года назад
11 лет назад
$30
1 день
Ирина сделала задание очень качественно и в срок. Качество превзошло ожидаемое. Очень признателен за проделанную работу. Спасибо!
Спасибо за сотрудничество. Один из моих любимых типов работ - перерисовка в вектор. Обращайтесь, буду рада ещё выполнить подобного типа работу. Спасибо :)

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nejin
Ирина 
52 года
15 лет в сервисе
Была
3 года назад
11 лет назад

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