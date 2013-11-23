Нужен фавикон для сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Завершен1 заявка161 просмотр

Есть сайт http://goo.gl/aChfyq

Для него нужен фавикон в виде свинки с этого логотипа http://goo.gl/JN9noj

Ваши цены и сроки.

11 лет назад
Cartman
Максим 
39 лет
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
148 отзывов(-1)

Выбранный исполнитель

newface
34 года
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад
11 лет назад
$1
1 день
Антон молодец, сделал задачку за 5 минут и сразу скинул в проект, чем не оставил мне выбора ) Буду обращаться снова. Рекомендую к сотрудничеству.
Моментальный ответ, быстрая оплата)

Заявки фрилансеров

newface
34 года
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад
11 лет назад