Нужен художник для работы над серией комиксов. Каждый комикс представляет собой 4 окна. Требуемое качество рисовки можно посмотреть в примерах по ссылке: http://communistgames.com/demotivator/Com_primer.zip ...
Отрисовать 6 векторных изображений
Добрый день.
Задача №1
Необходимо в векторном формате (любом) сделать три картинки, на каждой из которых размещены:
1. луковички с красным перцем (чили)
2. луковички с листочками крапивы.
3. луковички с репейем и маслом (можно изобразить, как бы, с репейным маслом)
Использоваться будет на белом фоне, в квадрате размером 60х60 мм.
ОЧЕНЬ нравится стилистика, как в приложенном файле, как бы, мультяшная (_mult.jpg).
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Задача №2
Сделать всё тоже самое, что и описано выше, только векторы должны быть не мультяшными, а реальными, стилистикой, как в приложенном файле (_real.jpg).
Приложенные картинки предоставлю в векторе, то есть сам лук рисовать не нужно.
В дальнейшем будет размещаться на страницах журнала.
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