Отрисовать 6 векторных изображений

Добрый день.

Задача №1

Необходимо в векторном формате (любом) сделать три картинки, на каждой из которых размещены:

1. луковички с красным перцем (чили)

2. луковички с листочками крапивы.

3. луковички с репейем и маслом (можно изобразить, как бы, с репейным маслом)

Использоваться будет на белом фоне, в квадрате размером 60х60 мм.

ОЧЕНЬ нравится стилистика, как в приложенном файле, как бы, мультяшная (_mult.jpg).

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Задача №2

Сделать всё тоже самое, что и описано выше, только векторы должны быть не мультяшными, а реальными, стилистикой, как в приложенном файле (_real.jpg).

Приложенные картинки предоставлю в векторе, то есть сам лук рисовать не нужно.

В дальнейшем будет размещаться на страницах журнала.