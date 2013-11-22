Задача: нарисовать несколько животных в карикатурно-шаржевом стиле: например: барсук предлагающий туалетную бумагу, заяц, спящий прислонившись к дереву и т.п.
Нарисовать 5 тематических png img
Для сайта психиатра и коуча нужны 5 тематических png рисунка 112*224 с hover-эффектом (пример в дополнении) которые будут в стиле и четко передавать идею тематики. Темы:
в помощь бизнесу
качество жизни
отношения
исцеляем
обучение специалистам
Указывайте пожалуйста свои цены и задавайте вопросы.
UPD: кажется я недооценил мощи и дури народа фриланса..
Ребята! за 50 баксов я их и сам нарисую!!!
Работы-то на пол дня. Рассмотрю предложения только до 10 баксов.
Заявки фрилансеров
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