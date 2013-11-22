Нарисовать 5 тематических png img

Для сайта психиатра и коуча нужны 5 тематических png рисунка 112*224 с hover-эффектом (пример в дополнении) которые будут в стиле и четко передавать идею тематики. Темы:

в помощь бизнесу

качество жизни

отношения

исцеляем

обучение специалистам

Указывайте пожалуйста свои цены и задавайте вопросы.

UPD: кажется я недооценил мощи и дури народа фриланса..

Ребята! за 50 баксов я их и сам нарисую!!!

Работы-то на пол дня. Рассмотрю предложения только до 10 баксов.