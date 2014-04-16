Ценитель качества. Никуда без творчества.
С удовольствием занимаюсь такими делами:
- копирайтинг. Пишу с душой и увлеченно;
- рерайтинг. Только качественная переработка текстов, всегда высокая уникальность;
- юзабилити-тестирование интерфейсов. Конструктивная критика, дельные замечания;
- наполнение сайтов, а также информационных баз данных. Строительный портал, на котором я корректировал, обновлял и создавал базы данных: http://building.ua
- создание и наполнение интернет-магазинов на системах InSales, Nethouse и других.
То, что на данный момент практикую:
- создание сайтов с помощью WordPress, OpenCart, PHP/HTML/CSS;
- тестирование сайтов;
- продвижение сайтов.
Портфолио
- Баннер на сайт психотерапевта201 просмотр
- Баннер на главную142 просмотра
- Баннер на главную166 просмотров
- Баннер на главную160 просмотров
- Шаблон для интернет-магазина207 просмотров
- Интернет-магазин экшн-камер GoPro165 просмотров
- Экспресс-анализ юзабилити интернет-магазина193 просмотра
- Экспресс-анализ юзабилити интернет-магазина215 просмотров
- Экспресс-анализ юзабилити интернет-магазина211 просмотров
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