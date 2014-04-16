Ценитель качества. Никуда без творчества.

С удовольствием занимаюсь такими делами:

- копирайтинг. Пишу с душой и увлеченно;

- рерайтинг. Только качественная переработка текстов, всегда высокая уникальность;

- юзабилити-тестирование интерфейсов. Конструктивная критика, дельные замечания;

- наполнение сайтов, а также информационных баз данных. Строительный портал, на котором я корректировал, обновлял и создавал базы данных: http://building.ua

- создание и наполнение интернет-магазинов на системах InSales, Nethouse и других.

То, что на данный момент практикую:

- создание сайтов с помощью WordPress, OpenCart, PHP/HTML/CSS;

- тестирование сайтов;

- продвижение сайтов.