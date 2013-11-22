Необходимо создать сет из восьми иконок, со следующими изображениями:

1) Теплые полы

2)Терморегуляторы

3)Монтаж теплого пола

4)Инфракрасный теплый пол

5)Наружный обогрев

6)Обогрев труб

7)Монтажные принадлежности

8)Теплые штучки

Иконки необходимо исполнить в похожем стиле: http://revision.ru/work/82932/

И качества не хуже чем по указанной ссылке.

Изображения для отрисовки (примеры того что должно быть на самой иконке) и более подробное задание будут передано выбранному исполнителю.

Предложения оставляйте с указанием цены и сроков сдачи проекта.