Здравствуйте. Я ищу иллюстратора, который сможет нарисовать тематические картинки.

У меня есть логотип -- см. во вложении.

Необходимо создать более детальный образ панды, который будет использоваться в будущих иллюстрациях. Можно экспериментировать на примере одной (первой) картинки, чтобы определиться с верным стилем.

************

Пожалуйста, оглашайте стоимость своей работы в заявке. Просто смотреть портфолио кандидатов мне не интересно.

Нет рамок цены работы — как кандидата не рассматриваю.

В портфолио обязательно дожны быть примеры максимально близких к требованиям работ.

Не градиентные мультяшки времён СССР, не сайты, не визитки, а именно максимально близкое к описанному.

************

Предполагаемая стилистика -- стиль векторного изображения, не мега-мультяшно (не СССР-стайл мультиков), забавно, с приколами. Что-то вроде изображений во вложении, более детально обсуждать нужно при личном общении.

В идеале, хотелось бы работать с одним человеком на продолжительной основе, типа подписки на услуги по выгодной цене, нежели единичный заказ, потому что периодически нужны будут новые иллюстрации. Скажем, 1 раз в неделю по требованию или по расписанию (например, к пятницам). Я описываю идею/тематику -- вы рисуете на их основе. Например: "требуется изображение, на котором панда заходит/врывается в дверь с кислой миной после дождя" или "панда гонит сломя голову на мопеде в ночь".

Пожелания.

Панда -- ключевой элемент иллюстрации.

Акцент по цветам -- на цвета логотипа + зелёный, то есть в каждой картинке должен быть узнаваем стиль

лого. Но это всего лишь моё текущее видение, а так палитра полная.

Ожидаемый эффект: преобладание стиля и юмора над детализацией. Лучше 2 смешные, 4-хцветные оригинальные иллюстрации, с элегантными чёткими линиями, чем одна сложно-детализированная полноцветная с кучей шума. "Чтобы улыбало" :)

Бюджет по договоренности

Создание забавных тематических иллюстраций в векторе

Здравствуйте. Я ищу иллюстратора, который сможет нарисовать тематические картинки.

У меня есть логотип – см. во вложении.

Необходимо создать более детальный образ панды, который будет использоваться в будущих иллюстрациях. Можно экспериментировать на примере одной (первой) картинки, чтобы определиться с верным стилем.

************

Видимо, мало кто читает внимательно и до конца, поэтому напишу сразу.

Пожалуйста, оглашайте стоимость своей работы в заявке. Просто смотреть портфолио кандидатов мне не интересно.

Нет рамок цены работы — как кандидата не рассматриваю.

************

Предполагаемая стилистика – стиль векторного изображения, не мега-мультяшно (не СССР-стайл мультиков), забавно, с приколами. Что-то вроде изображений во вложении, более детально обсуждать нужно при личном общении.

В идеале, хотелось бы работать с одним человеком на продолжительной основе, типа подписки на услуги по выгодной цене, нежели единичный заказ, потому что периодически нужны будут новые иллюстрации. Скажем, 1 раз в неделю по требованию или по расписанию (например, к пятницам). Я описываю идею/тематику – вы рисуете на их основе. Например: «требуется изображение, на котором панда заходит/врывается в дверь с кислой миной после дождя» или «панда гонит сломя голову на мопеде в ночь».

Пожелания.

Панда – ключевой элемент иллюстрации.

Акцент по цветам – на цвета логотипа + зелёный, то есть в каждой картинке должен быть узнаваем стиль

лого. Но это всего лишь моё текущее видение, а так палитра полная.

Ожидаемый эффект: симпатично, «чтобы улыбало»:)

Если вы заинтересованы, пожалуйста, оцените стоимость вашей работы и условия сотрудничества, и напишите ответ. По оплате: имею возможность оплатить банковским переводом.

Электронных денег нет.

Обязательные требования.

Опыт, наличие похожих работ в портфолио.

Чувство юмора.

Оглашение стоимости работы в заявке.

Оптимальное сочетание цена/качество.

Выберу исполнителя на основе критерия цена/качество.

Если у вас нет в портфолио работ, точно отвечающих требуемой стилистике и качеству — пожалуйста, на авось не пишите.

Если вы очень крутые и ваша цена за одну картинку сравнима с ценой иллюстрации для крупной компании — как бы мне не хотелось, я не смогу тягаться с ценником в личном заказе для деревни.

Спасибо.