Необходимо создать сет из восьми иконок, со следующими изображениями: 1) Теплые полы 2)Терморегуляторы 3)Монтаж теплого пола 4)Инфракрасный теплый пол 5)Наружный обогрев 6)Обогрев труб 7)Монтажные принадлежности ...
Создание забавных тематических иллюстраций
Здравствуйте. Я ищу иллюстратора, который сможет нарисовать тематические картинки.
У меня есть логотип -- см. во вложении.
Необходимо создать более детальный образ панды, который будет использоваться в будущих иллюстрациях. Можно экспериментировать на примере одной (первой) картинки, чтобы определиться с верным стилем.
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Пожалуйста, оглашайте стоимость своей работы в заявке. Просто смотреть портфолио кандидатов мне не интересно.
Нет рамок цены работы — как кандидата не рассматриваю.
В портфолио обязательно дожны быть примеры максимально близких к требованиям работ.
Не градиентные мультяшки времён СССР, не сайты, не визитки, а именно максимально близкое к описанному.
************
Предполагаемая стилистика -- стиль векторного изображения, не мега-мультяшно (не СССР-стайл мультиков), забавно, с приколами. Что-то вроде изображений во вложении, более детально обсуждать нужно при личном общении.
В идеале, хотелось бы работать с одним человеком на продолжительной основе, типа подписки на услуги по выгодной цене, нежели единичный заказ, потому что периодически нужны будут новые иллюстрации. Скажем, 1 раз в неделю по требованию или по расписанию (например, к пятницам). Я описываю идею/тематику -- вы рисуете на их основе. Например: "требуется изображение, на котором панда заходит/врывается в дверь с кислой миной после дождя" или "панда гонит сломя голову на мопеде в ночь".
Пожелания.
Панда -- ключевой элемент иллюстрации.
Акцент по цветам -- на цвета логотипа + зелёный, то есть в каждой картинке должен быть узнаваем стиль
лого. Но это всего лишь моё текущее видение, а так палитра полная.
Ожидаемый эффект: преобладание стиля и юмора над детализацией. Лучше 2 смешные, 4-хцветные оригинальные иллюстрации, с элегантными чёткими линиями, чем одна сложно-детализированная полноцветная с кучей шума. "Чтобы улыбало" :)
Бюджет по договоренности
Создание забавных тематических иллюстраций в векторе
Здравствуйте. Я ищу иллюстратора, который сможет нарисовать тематические картинки.
У меня есть логотип – см. во вложении.
Необходимо создать более детальный образ панды, который будет использоваться в будущих иллюстрациях. Можно экспериментировать на примере одной (первой) картинки, чтобы определиться с верным стилем.
************
Видимо, мало кто читает внимательно и до конца, поэтому напишу сразу.
Пожалуйста, оглашайте стоимость своей работы в заявке. Просто смотреть портфолио кандидатов мне не интересно.
Нет рамок цены работы — как кандидата не рассматриваю.
************
Предполагаемая стилистика – стиль векторного изображения, не мега-мультяшно (не СССР-стайл мультиков), забавно, с приколами. Что-то вроде изображений во вложении, более детально обсуждать нужно при личном общении.
В идеале, хотелось бы работать с одним человеком на продолжительной основе, типа подписки на услуги по выгодной цене, нежели единичный заказ, потому что периодически нужны будут новые иллюстрации. Скажем, 1 раз в неделю по требованию или по расписанию (например, к пятницам). Я описываю идею/тематику – вы рисуете на их основе. Например: «требуется изображение, на котором панда заходит/врывается в дверь с кислой миной после дождя» или «панда гонит сломя голову на мопеде в ночь».
Пожелания.
Панда – ключевой элемент иллюстрации.
Акцент по цветам – на цвета логотипа + зелёный, то есть в каждой картинке должен быть узнаваем стиль
лого. Но это всего лишь моё текущее видение, а так палитра полная.
Ожидаемый эффект: симпатично, «чтобы улыбало»:)
Если вы заинтересованы, пожалуйста, оцените стоимость вашей работы и условия сотрудничества, и напишите ответ. По оплате: имею возможность оплатить банковским переводом.
Электронных денег нет.
Обязательные требования.
Опыт, наличие похожих работ в портфолио.
Чувство юмора.
Оглашение стоимости работы в заявке.
Оптимальное сочетание цена/качество.
Выберу исполнителя на основе критерия цена/качество.
Если у вас нет в портфолио работ, точно отвечающих требуемой стилистике и качеству — пожалуйста, на авось не пишите.
Если вы очень крутые и ваша цена за одну картинку сравнима с ценой иллюстрации для крупной компании — как бы мне не хотелось, я не смогу тягаться с ценником в личном заказе для деревни.
Спасибо.
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