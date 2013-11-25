Нужно нарисовать фото для сайта

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Закрыт2 заявки144 просмотра

Здравствуйте, уважаемые фрилансеры!

Нужно нарисовать уникальные фотографии или создать модели с рендерингом для сайта http://www.rostov.bytovki-vagonchiki.ru/

крыша может быть либо двускатная, либо односкатная, либо плоская

1) блок-контейнер 6*2,4*2,5 - вагончик для жилья, каркас синий, одна дверь с торца, одно окно 800*1000 на противоположном торце, поворотно-откидное

2) блок-контейнер 3*2,4*2,5 - вагончик для охраны

3) одноэтажное модульное здание из блок-контейнеров

4) блок-контейнер 6*2,4*2,5 - вагончик с душем, с туалетом

5) двухэтажное модульное здание

6) блок-контейнер 6*2,4*2,5 - вагончик для жилья, два окна по длинной стороне, вход посередине, каркас синий

цвет наружных стен может быть разный

Сроки? Стоимость?

11 лет назад
webgi
42 года
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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