Нужно нарисовать фото

Здравствуйте, уважаемые фрилансеры!

Нужно нарисовать уникальные фотографии для сайта: http://pozh-dveri.ru/

Для примера, что нужно вообще, фото можно посмотреть здесь: http://tehkorpus.ru/

нужно:

1)

- противопожарная дверь обычная

- противопожарная дверь двупольная

- противопожарная дверь со стеклопакетом

- двупольная противопожарная дверь со стеклопакетом

2)

- противопожарные ворота

3)

- противопожарные люки

Также нужно нарисовать уникальные фотографии или создать модели с рендерингом для сайта http://www.rostov.bytovki-vagonchiki.ru/

крыша может быть либо двускатная, либо односкатная, либо плоская

1) блок-контейнер 6*2,4*2,5 — вагончик для жилья, каркас синий, одна дверь с торца, одно окно 800*1000 на противоположном торце, поворотно-откидное

2) блок-контейнер 3*2,4*2,5 — вагончик для охраны

3) одноэтажное модульное здание из блок-контейнеров

4) блок-контейнер 6*2,4*2,5 — вагончик с душем, с туалетом

5) двухэтажное модульное здание

6) блок-контейнер 6*2,4*2,5 — вагончик для жилья, два окна по длинной стороне, вход посередине, каркас синий

цвет наружных стен может быть разный

Сроки? Стоимость?