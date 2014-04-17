Опыт работы 7 лет
УСЛУГИ:
Дополнительные услуги:
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УСЛОВИЯ:
(Способы оплаты: WebMoney,Яндекс.Деньги, карта Сбербанка)
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Заинтересован в долгосрочном сотрудничестве.
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ЦЕНЫ:
Дизайн сайта — 100 у.е. (за главную), 10 у.е. (за 1 внутреннюю).
2 варианта главной страницы — 150 у.е.
Статичный баннер — от 10 у.е.
Гиф-баннер — от 20 у.е.
Флеш-баннер — от 30 у.е.
Действие аккаунта приостановлено!
Отзывы заказчиков
$100
10 баллов
11 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Иллюстрации и Рисунки
1 отзыв
от $20
от 1 дня
нет рейтинга
Обработка фотографий
1 отзыв
от $10
от 1 дня
нет рейтинга
Анимация
нет отзывов
от $20
от 1 дня
нет рейтинга
Баннеры
нет отзывов
от $20
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Дизайн продукции
нет отзывов
от $20
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Дизайн сайтов
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от $20
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Презентации
нет отзывов
от $20
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Фотосъемка
нет отзывов
от $10
от 1 дня
нет рейтинга