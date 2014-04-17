ikart

Игорь ikart

 
38 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Опыт работы 7 лет

УСЛУГИ:

  • Дизайн сайтов
  • Дизайн интерфейсов для вашего iPhone, iPad и Android-приложения.
  • Дизайн интерфейсов для вашего iPhone, iPad и Android-приложения, сайты любой сложности на любых движках (в том числе и на самописном), есть профессиональная команда разработчиков.
  • Флеш, gif и cтатические баннеры , анимация, открытки, анимация элементов дизайна (шапки), презентации

    • Дополнительные услуги:

  • Фотосет на заказ (пейзажи, предметка, события, явления и тп.).
  • иллюстрации

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    УСЛОВИЯ:

  • Работаю по предоплате 50%.Предоплата вносится до начала работы

    • (Способы оплаты: WebMoney,Яндекс.Деньги, карта Сбербанка)

  • Начинаю работу над проектом после выбора меня в исполнители
  • Исходные материалы отправляю только после полной оплаты
  • В КОНКУРСАХ НЕ УЧАСТВУЮ!Не выполняю тестовых заданий, не делаю несколько вариантов дизайна на выбор.
  • Версткой и программированием не занимаюсь

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    Заинтересован в долгосрочном сотрудничестве.

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    ЦЕНЫ:

    Дизайн сайта — 100 у.е. (за главную), 10 у.е. (за 1 внутреннюю).

    2 варианта главной страницы — 150 у.е.

    Статичный баннер — от 10 у.е.

    Гиф-баннер — от 20 у.е.

    Флеш-баннер — от 30 у.е.

    Отзывы заказчиков

    webgi
    42 года
    16 лет в сервисе
    Был
    10 лет назад
    $100
    10 баллов
    11 лет назад
    Нужно нарисовать фото
    Отзыв недоступен.
    По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
    Иллюстрации и Рисунки
    1 отзыв
    от $20
    от 1 дня
    нет рейтинга
    Обработка фотографий
    1 отзыв
    от $10
    от 1 дня
    нет рейтинга
    Анимация
    нет отзывов
    от $20
    от 1 дня
    нет рейтинга
    Баннеры
    нет отзывов
    от $20
    нет рейтинга
    Дизайн продукции
    нет отзывов
    от $20
    нет рейтинга
    Дизайн сайтов
    нет отзывов
    от $20
    нет рейтинга
    Презентации
    нет отзывов
    от $20
    нет рейтинга
    Фотосъемка
    нет отзывов
    от $10
    от 1 дня
    нет рейтинга
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