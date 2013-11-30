Срочно сегодня до 13:00 МСК поздравительная откр.

Коллеги, добрый день!

Очень нужна Ваша помощь!

Срочно нужно нарисовать поздравительную открытку для компании поставщика. День рождения 28 нояб 1997.

Компания занимается 3мя марками, одна из них флагман. Наша компания после долгих переговоров возобновляет сотрудничество с ними.

Т.е. мы закладываем первый кирпичик в отношении с ними. Предполагаю подарить им реальный кирпич, завернутый в подарочную бумагу, символизирующий начало новой эры отношений, где моя компания будет одним из самых важных стратегических партнеров как в плане покупки у них оборудования этих марок (3 марки), так и в партнерских отношениях по продвижении их новых направлений на специальных условиях, а также помощи им в доставке оборудования из Китая и Европы.

Суть, что их продукцию мы будем двигать в массы. Массы - это крупные организации, девелоперы (застройщики), правительственные учреждения как в Москве, так и по территории России.

Открытка должна быть оригинальной и с юмором, вместе тем показывающая серьезность наших долгосрочных будущих отношений. Логотип своей фирмы, или может даже стоит мой "фейс" туда разместить, как руководителя организации.

Прошу откликнуться профессионала своего дела, который сможет помочь реализовать эту необычную задумку. Деньги тут уже не так важны. Срок - можно немного сдвинуть, но до 16:00 край я должен приехать к ним в офис и вручить лично открытку и кирпич (который тоже еще пока не знаю где найти:).

Будет весело!