Создание картинок для онлайн игры

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Закрыт7 заявок235 просмотров

Необходимо создать картинки для онлайн игры Galaxy legend.

Размеры 1024х768, 400х800

Тематика космос.

Пример под проектом.

11 лет назад
SVEN-corp
Паученко 
31 год
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад

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Нет заявок фрилансеров