Коллеги, добрый день! Очень нужна Ваша помощь! Срочно нужно нарисовать поздравительную открытку для компании поставщика. День рождения 28 нояб 1997. Компания занимается 3мя марками, одна из них ...
Создание картинок для онлайн игры
Необходимо создать картинки для онлайн игры Galaxy legend.
Размеры 1024х768, 400х800
Тематика космос.
Пример под проектом.
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