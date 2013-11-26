Нарисовать ворота в 3DMAX по заданию

  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Закрыт7 заявок197 просмотров

Есть пожелания заказчика, необходимо реалистично отрисовать в 3D, подробности во вложении. Бюджет небольшой, задание тоже несложное, жду Ваших предложений.

3ds Max
11 лет назад
makarov_b
Борис 
45 лет
14 лет в сервисе
Был
3 месяца назад

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