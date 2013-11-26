Необходимо создать картинки для онлайн игры Galaxy legend. Размеры 1024х768, 400х800 Тематика космос. Пример под проектом.
Кнопка для сайта в векторе
Отрисовать кнопку как на картинке с тенями и градиентом в векторе (cdr)
Заявки фрилансеров
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