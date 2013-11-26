Кнопка для сайта в векторе

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Закрыт7 заявок190 просмотров

Отрисовать кнопку как на картинке с тенями и градиентом в векторе (cdr)

11 лет назад
sergey66
Сергей 
43 года
17 лет в сервисе
Был
6 лет назад
23 отзыва

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров