Графика для игры

  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Завершен5 заявок190 просмотров

Нужно сделать приличный стартовый скрин, конечный экран и иконку для кэжуал игры.

Текущий вид стартового экрана я приложил в аттаче.

Игра на космическую тему.

11 лет назад
Neir0
40 лет
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

Chirok
37 лет
11 лет в сервисе
Был
19 дней назад
11 лет назад
$10
1 день
Георгий отлично справился с работой, творчески подошел к решению задачи, предложив интересную концепцию. Было приятно посотрудничать.
Вместе определились с концепцией, попробовали несколько вариантов, интересно было поработать.

Заявки фрилансеров

Chirok
37 лет
11 лет в сервисе
Был
19 дней назад
11 лет назад