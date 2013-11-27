Нарисовать в векторе

  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Закрыт9 заявок171 просмотр

Есть серия рисунков (на подобие прикрепленного). Надо с JPEG перерисовать в вектор.

Сроки, цены.

Интересует только форма, фактуру передавать не надо.

11 лет назад
Davapet
53 года
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров