Здравствуйте, я ищу художника, умеющий делать рисунки вот для таких видео ("http://www.youtube.com/watch?v=TLxj8bP8yZ4")- Дудл Видео. Требование к художнику: - Варианты ваших предыдущих работ (картины, рисунки, и.т.д) - Цену ( в рублях) за один рисунок ...
Нарисовать в векторе
Есть серия рисунков (на подобие прикрепленного). Надо с JPEG перерисовать в вектор.
Сроки, цены.
Интересует только форма, фактуру передавать не надо.
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