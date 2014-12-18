Нужно сделать приличный стартовый скрин, конечный экран и иконку для кэжуал игры. Текущий вид стартового экрана я приложил в аттаче. Игра на космическую тему.
Создать макет для рекламы на авто
Нужно сделать макет для оклейки автомобиля рекламой. Красивую, привлекающую взгляд. По максимуму использовать полезную площадь авто (это фургон, боковые стекла только передние, остальное - металл) .
Жду цены+сроки, требования к макетам есть.
Официальные фото авто: http://www.largus-fan.ru/content/lada-largus-furgon-oficialnye-foto . Цвет - белый
1. Нужно совместить ознакомительную информацию + имиджевую. Проблема в том, что 9 из 10 людей не знает про биокамины, поэтому главное донести основной посыл – что в любой квартире может быть настоящий камин, например «Биокамин – это настоящий камин для любой квартиры. НО! Без дыма, запаха и не требует дымохода!»
2. На втором месте имиджевая реклама, лого + возможности + контакты
3. Полагаю, что контакты расположим на боковых передних дверях и на задней двери; бока пойдут на «красоту» - слоган + 2-3 фото биокаминов; наиболее интересные:
http://www.gorodkaminov.ru/shop/UID_973.html
http://www.gorodkaminov.ru/shop/UID_955.html
http://www.gorodkaminov.ru/shop/UID_1522.html
http://www.gorodkaminov.ru/shop/UID_1365.html
Доп.материалы вышлю
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