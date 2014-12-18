Создать макет для рекламы на авто

Нужно сделать макет для оклейки автомобиля рекламой. Красивую, привлекающую взгляд. По максимуму использовать полезную площадь авто (это фургон, боковые стекла только передние, остальное - металл) .

Жду цены+сроки, требования к макетам есть.

Официальные фото авто: http://www.largus-fan.ru/content/lada-largus-furgon-oficialnye-foto . Цвет - белый

1. Нужно совместить ознакомительную информацию + имиджевую. Проблема в том, что 9 из 10 людей не знает про биокамины, поэтому главное донести основной посыл – что в любой квартире может быть настоящий камин, например «Биокамин – это настоящий камин для любой квартиры. НО! Без дыма, запаха и не требует дымохода!»

2. На втором месте имиджевая реклама, лого + возможности + контакты

3. Полагаю, что контакты расположим на боковых передних дверях и на задней двери; бока пойдут на «красоту» - слоган + 2-3 фото биокаминов; наиболее интересные:

http://www.gorodkaminov.ru/shop/UID_973.html

http://www.gorodkaminov.ru/shop/UID_955.html

http://www.gorodkaminov.ru/shop/UID_1522.html

http://www.gorodkaminov.ru/shop/UID_1365.html

Доп.материалы вышлю