Необходимо перевести 16 файлов из формата pdf в формат jpg. Размер итоговых файлов 2000 пикселей по широкой стороне в хорошем качестве и в качестве, оптимальном для размещения в интернет. Интересуют цена и срок исполнения.
Исправить размер картинок
Необходимо изменить размер картинок и вставить в почту на весь экран. Сделать надо сегодня.
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