Написать программу по компьютерной графике

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Закрытнет заявок180 просмотров

Необходимо написать программу по компьютерной графике с алгоритмом обратной трассировки лучей.

Подробности вышлю исполнителю. Жду предложения по срокам и цене.

11 лет назад
LanaDallas
Светлана 
41 год
12 лет в сервисе
Была
11 лет назад

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