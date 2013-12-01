Нарисовать комикс

Добрый день, уважаемые веблансеры! Нужно НАРИСОВАТЬ аватар который можно будет разместить в соцсетях. На аватаре должно быть: ребенок 7-8 лет, который держит динозавра собранного из деревянного конструктора (динозавра выбрать тут http://mirkonstruktora.ru/good-hand.html), динозавр издает ...