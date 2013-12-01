Нарисовать инновационное устройство

Подобрать фотографию обычного планшета и сделать из нее рисунок планшета, складывающегося пополам. Как ноутбук, только клавиатура сенсорная на дисплее. И раскладывается в классический планшет.

Например, как Toshiba Libretto W100, но экран в разложенном состоянии представляет собой единое целое.