Дизайн детали

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Закрыт6 заявок220 просмотров

Нужно разработать дизайн детали представленной на рисунках. Чтобы она выглядела современной, тяжелой, очень высокого качества, гладкой. Что-то напоминающие спортивный автомобиль. Все размеры и необходимые части детали и функциональное назначение приведены на рисунках. Нужен ответственный исполнитель имеющий опыт подобной работы.

11 лет назад
LanaDallas
Светлана 
41 год
12 лет в сервисе
Была
11 лет назад

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Нет заявок фрилансеров

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