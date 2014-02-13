Xazzzi

Виталий Xazzzi

 
30 летУкраина/Киев
15 лет на фриланс-бирже
Был
2 месяца назад
Когда-то я работал тут.
Отзывы заказчиков
shark255
36 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$70
10 баллов
9 лет назад
Создать мини игру "plinko"
Сделано качественно и быстро. Пожелания все учтены. Рекомендую к сотрудничеству!
Приятно работать, когда человек знает, что хочет получить в итоге. Рекомендую.
Ответный отзыв
bbilyyap
Игорь 
38 летБеларусь
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$40
10 баллов
9 лет назад
NodeJS + Websocket + Mysql
Все прошло хорошо, понравилось работать, объяснил что и к чему.
Понравилось сотрудничать, сразу же нашли общий язык. Рекомендую.
Ответный отзыв
imhon
34 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$200
9 баллов
10 лет назад
Создание прототипа сайта обучение иностр. языку
В целом, сотрудничество состоялось, претензий нет. Есть маленькие детали, которые сейчас доделываем. Исполнитель ответственный, инициативный.
Сотрудничество состоялось, были некоторые неудобные моменты, но ничего серьезного.
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AgamiLait
31 годРоссия
15 лет в сервисе
Был
год назад
$30
10 баллов
10 лет назад
Доработать скрипт "запоминалку"
Во второй раз меня выручил! Все быстро, качественно, с выполнением всех просьб! Рекомендую и буду сотрудничать... Спасибо.
Продолжаем сторудничать, уже на вполне "рыночных" основаниях =) Надеюсь поработать над вашим следующим проектом, Руслан =)
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AgamiLait
31 годРоссия
15 лет в сервисе
Был
год назад
$15
10 баллов
10 лет назад
Сайт "запоминалка" "под ключ" на php+mysql
Все отлично, прекрасный исполнитель и программист. Были осуществлены все мои прихоти и исправления. спасибо большое, буду сотрудничать!
Быстро и легко заработал себе на пиццу с пивом =) Спасибо, и обращайтесь, если что. Я ведь и посложнее штуки делаю.
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Веб-программирование
19 отзывов(-1)
$15/час
от 1 дня
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