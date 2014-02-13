Портфолио
- Plinko - игра на HTML5 (Canvas-WebGL) и JavaScript510 просмотров
- Коллективная рисовалка361 просмотр
- Сайт - музыкальный плеер335 просмотров
- Онлайн текстовая трансляция футбольного матча701 просмотр
- Программа для подбора дисков на автомобиль5857 просмотров
- Цветной куб441 просмотр
- Логотип для себя310 просмотров
Отзывы заказчиков
$70
10 баллов
9 лет назад
Сделано качественно и быстро. Пожелания все учтены. Рекомендую к сотрудничеству!
Ответный отзыв
Приятно работать, когда человек знает, что хочет получить в итоге. Рекомендую.
$40
10 баллов
9 лет назад
Все прошло хорошо, понравилось работать, объяснил что и к чему.
Ответный отзыв
Понравилось сотрудничать, сразу же нашли общий язык. Рекомендую.
$200
9 баллов
10 лет назад
В целом, сотрудничество состоялось, претензий нет. Есть маленькие детали, которые сейчас доделываем. Исполнитель ответственный, инициативный.
Ответный отзыв
Сотрудничество состоялось, были некоторые неудобные моменты, но ничего серьезного.
$30
10 баллов
10 лет назад
Во второй раз меня выручил! Все быстро, качественно, с выполнением всех просьб! Рекомендую и буду сотрудничать... Спасибо.
Ответный отзыв
Продолжаем сторудничать, уже на вполне "рыночных" основаниях =) Надеюсь поработать над вашим следующим проектом, Руслан =)
$15
10 баллов
10 лет назад
Все отлично, прекрасный исполнитель и программист. Были осуществлены все мои прихоти и исправления. спасибо большое, буду сотрудничать!
Ответный отзыв
Быстро и легко заработал себе на пиццу с пивом =) Спасибо, и обращайтесь, если что. Я ведь и посложнее штуки делаю.
Веб-программирование
19 отзывов(-1)
$15/час
от 1 дня
#245