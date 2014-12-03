Необходим человек, который сможет каждые 2 дня обновлять 5 форумов с простым предложением "Сегодня курс обмена такой-то, ссылка". Курсы берутся с сайта.
- $8Наполнение сайтов16 заявокЗакрыт10 лет назад
- $10
Необходимы gif баннеры для обменника. 150*150 200*200 468*60 728*90 300*250 160*600 Нужен творческий подход и анализ какие баннеры сейчас на рынке - с этого всего делаем свой вариант. ...Баннеры4 заявкиЗакрыт10 лет назад
Необходимо создать уникальный landing page для косметической продукции - у нас есть фото самого продукта, текст мы пишем сами - необходимо это красиво оформить по дизайну и сверстать для десктоп/мобайл. Кандидатов ...HTML-верстка26 заявокЗакрыт10 лет назад
- $6
Необходимо создать gif-баннер, по сути должно быть похоже на http://adbit.co/ads/D0VP1HLXRU4R4.gif Приоритет исполнителям, предоставляющие в портфолио максимально приближенное к требуемому.Баннеры9 заявокЗакрыт10 лет назад
- $5
Нужно создать баннер, основываясь на элементах, изображениях сайта, тематика - казино. Формат - 250х250.Баннеры1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $5
Необходимо сменить значок $ валюты на другой, иконка - http://i.imgur.com/zF6ulps.png .Иконки и Пиксель-арт2 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $5
Необходима фоновая картинка размером 1170х250 . Тематика - финансы и инвестиции. По формату\цветовой гамме должно быть максимально приближенное к этому - http://img.news.open.by/upload/iblock/6f8/investicii.jpg , только более темнее и размытее.Иллюстрации и Рисунки17 заявокЗакрыт10 лет назад
Пример игры - http://www.kongregate.com/games/staplegun/plinko , необходимо воссоздать в html5 canvas. Преимущество будет отдано людям с примерами работ в canvas. От Вас стоимость и сроки.Веб-программирование1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $10
Необходимо создать четыре баннера - суть всех баннеров одинаковая, различие в разрешениях (728x90, 468x60, 160x600, 200x200) Пример - http://adbit.co/ads/23QF1UERAOYRN.gif От вас сроки и пример баннеров схожих ...Баннеры18 заявокЗакрыт10 лет назад
Есть лого - https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcT4EhcaszMYIbjugGEt3b-MEorDUZ3ugZFlkRUbe6XQTVE9ZMcY необходимо создать подобное, только горизонтально и другая надпись. Цена, портфолио.Логотипы и Знаки33 заявкиЗакрыт10 лет назад
Макет сайта - https://cloclo18.cloud.mail.ru/weblink/thumb/xw1/b74000af6d4c/1.jpg?x-email=undefined . Будут еще две внутренние страницы - с небольшими изменениями. От исполнителя требуется грамотный подход к делу - если это кнопка или форма - ...HTML-верстка1 исполнительЗавершен10 лет назад
Имеется свежеустановленный магазин OpenCart - необходимо выполнить его настройку - загрузить выбранный шаблон, установить валюту, отредактировать поля для товара, кастомизировать корзину.Интернет-магазины11 заявокЗакрыт10 лет назад
Необходим парсер вордстата - на входе ключевое слово, регион. На выходе - массив ключевое слово => частотность Задача непростая так как ответ от яндекса идет зашифрованным и простым парсингом не обойтись. ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен10 лет назад
Необходимо создать иконку 16х16 , для рекламного сервиса, принимающего оплату в биткоинах. По этой иконке должно быть понятна суть сервиса - реклама и биткоин. Задача простая и сложная одновременно. ...Иконки и Пиксель-арт1 исполнительЗавершен10 лет назад
Необходимо сделать видео, которое отображает реферальную схему работы сервиса. Сложность и суть проекта как на примере - https://www.youtube.com/watch?v=C8NkOWKXyYQ на отрезке с 40 сек по 3:05. Текст будет другой, уже готов.Видеомонтаж18 заявокЗакрыт10 лет назад
Есть видео на сайте - http://www.vsotke.com/, необходимо перенести основной смысл с видео в текст вместе с картинками - чтобы вышло не больше, чем на два(три) экрана. Работа для рерайтера в паре ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен11 лет назад
Необходимо отрисовать анимационные баннеры - 728x90, 468x60, 200x200 gif. Стиль подобный этому - http://btc25.net/banners/728.gif , только другие тона - при переписке уточню. От вас - сроки, цена, портфолиоБаннеры1 исполнительЗавершен11 лет назад
Нужна 3D модель для локации, которая в последующем будет использована в Unity игре. Уточнение - отрисовывать отсюда - http://clip2net.com/s/ivXQBY, персонажа не рисуем. Ждем от вас цену, сроки и портфолио.3D-графика6 заявокЗакрыт11 лет назад
- $50
Нужно 4 баннера .gif. - 468x60, 728x90, 160x600, 200x200. Уровень сложности http://luckycheckin.com/images/468x60.gif Цены и прямые ссылки на похожие работы - обязательноАнимация1 исполнительЗавершен11 лет назад
Нужно отрисовать персонажа в 3D Studio и сделать анимацию персонажа(пример - http://kalif.freegli.com/uploads/3e9ca5dec3f31720252a53fed0f21eb9.jpg) : Действия: Бег Бросок снежки Набрать снег Игрок стоит Реакция на попадание Падение ...Анимация4 заявкиЗакрыт11 лет назад