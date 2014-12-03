shark255

Антон Суховаров shark255

 
38 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Баннеры для обменника

    $10

    Необходимы gif баннеры для обменника. 150*150 200*200 468*60 728*90 300*250 160*600 Нужен творческий подход и анализ какие баннеры сейчас на рынке - с этого всего делаем свой вариант. ...

    Баннеры4 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Создать landing page - верстка и дизайн

    Необходимо создать уникальный landing page для косметической продукции - у нас есть фото самого продукта, текст мы пишем сами - необходимо это красиво оформить по дизайну и сверстать для десктоп/мобайл. Кандидатов ...

    HTML-верстка26 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Создать гиф-баннер 468х60 и 200х200

    $6

    Необходимо создать gif-баннер, по сути должно быть похоже на http://adbit.co/ads/D0VP1HLXRU4R4.gif Приоритет исполнителям, предоставляющие в портфолио максимально приближенное к требуемому.

    Баннеры9 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Фоновая картинка

    $5

    Необходима фоновая картинка размером 1170х250 . Тематика - финансы и инвестиции. По формату\цветовой гамме должно быть максимально приближенное к этому - http://img.news.open.by/upload/iblock/6f8/investicii.jpg , только более темнее и размытее.

    Иллюстрации и Рисунки17 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Создать мини игру "plinko"

    Пример игры - http://www.kongregate.com/games/staplegun/plinko , необходимо воссоздать в html5 canvas. Преимущество будет отдано людям с примерами работ в canvas. От Вас стоимость и сроки.

    HTML
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Создать простые баннеры

    $10

    Необходимо создать четыре баннера - суть всех баннеров одинаковая, различие в разрешениях (728x90, 468x60, 160x600, 200x200) Пример - http://adbit.co/ads/23QF1UERAOYRN.gif От вас сроки и пример баннеров схожих ...

    Баннеры18 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Создать лого по подобию

    Есть лого - https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcT4EhcaszMYIbjugGEt3b-MEorDUZ3ugZFlkRUbe6XQTVE9ZMcY необходимо создать подобное, только горизонтально и другая надпись. Цена, портфолио.

    Логотипы и Знаки33 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Сверстать сайт с psd исходника

    Макет сайта - https://cloclo18.cloud.mail.ru/weblink/thumb/xw1/b74000af6d4c/1.jpg?x-email=undefined . Будут еще две внутренние страницы - с небольшими изменениями. От исполнителя требуется грамотный подход к делу - если это кнопка или форма - ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Настроить интернет-магазин на базе OpenCart

    Имеется свежеустановленный магазин OpenCart - необходимо выполнить его настройку - загрузить выбранный шаблон, установить валюту, отредактировать поля для товара, кастомизировать корзину.

    Opencart
    Интернет-магазины11 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Парсер яндекс вордстат

    Необходим парсер вордстата - на входе ключевое слово, регион. На выходе - массив ключевое слово =&gt; частотность Задача непростая так как ответ от яндекса идет зашифрованным и простым парсингом не обойтись. ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Нужна интересная иконка

    Необходимо создать иконку 16х16 , для рекламного сервиса, принимающего оплату в биткоинах. По этой иконке должно быть понятна суть сервиса - реклама и биткоин. Задача простая и сложная одновременно. ...

    Иконки и Пиксель-арт1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Создать видео по примеру

    Необходимо сделать видео, которое отображает реферальную схему работы сервиса. Сложность и суть проекта как на примере - https://www.youtube.com/watch?v=C8NkOWKXyYQ на отрезке с 40 сек по 3:05. Текст будет другой, уже готов.

    Видеомонтаж18 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Необходимо списать текст с видео

    Есть видео на сайте - http://www.vsotke.com/, необходимо перенести основной смысл с видео в текст вместе с картинками - чтобы вышло не больше, чем на два(три) экрана. Работа для рерайтера в паре ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Баннеры для сайта 728x90, 468x60, 200x200

    Необходимо отрисовать анимационные баннеры - 728x90, 468x60, 200x200 gif. Стиль подобный этому - http://btc25.net/banners/728.gif , только другие тона - при переписке уточню. От вас - сроки, цена, портфолио

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Необходимо отрисовать локацию в 3D

    Нужна 3D модель для локации, которая в последующем будет использована в Unity игре. Уточнение - отрисовывать отсюда - http://clip2net.com/s/ivXQBY, персонажа не рисуем. Ждем от вас цену, сроки и портфолио.

    Unity
    3D-графика6 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Анимационные баннеры

    $50

    Нужно 4 баннера .gif. - 468x60, 728x90, 160x600, 200x200. Уровень сложности http://luckycheckin.com/images/468x60.gif Цены и прямые ссылки на похожие работы - обязательно

    Анимация1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Нужна 3D анимация для игры

    Нужно отрисовать персонажа в 3D Studio и сделать анимацию персонажа(пример - http://kalif.freegli.com/uploads/3e9ca5dec3f31720252a53fed0f21eb9.jpg) : Действия: Бег Бросок снежки Набрать снег Игрок стоит Реакция на попадание Падение ...

    Анимация4 заявки
    Закрыт
    11 лет назад
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Отзывы фрилансеров

outragen
Денис 
34 года
12 лет в сервисе
Был
год назад
$6
10 баллов
10 лет назад
Необходимо создать баннер 250х250
Всем доволен. Рекомендую.
Работой доволен, рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
Xazzzi
31 год
17 лет в сервисе
Был
год назад
$70
10 баллов
10 лет назад
Создать мини игру "plinko"
HTML
Приятно работать, когда человек знает, что хочет получить в итоге. Рекомендую.
Сделано качественно и быстро. Пожелания все учтены. Рекомендую к сотрудничеству!
Ответный отзыв
tank-ist
29 лет
11 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$11
10 баллов
10 лет назад
Сверстать сайт с psd исходника
Рекомендую! За всё доработки доплатили. Всё прошло отлично!
Заказ выполнен быстро. Были уточнения с моей стороны, которые впоследствии успешно исправлены. Рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
allExclusive
Юрий 
43 года
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
$15
10 баллов
10 лет назад
Баннеры для сайта 728x90, 468x60, 200x200
Все замечательно, сотрудничество из разряда образцово-показательных. Рекомендую Антона как ответственного и порядочного заказчика.
Всем доволен, рекомендую. Отличный исполнитель!
Ответный отзыв
IrkinFl
Ирина 
45 лет
16 лет в сервисе
Была
8 месяцев назад
$15
10 баллов
10 лет назад
Анимационные баннеры
Четкая постановка задач, замечания по сути. Оплата в срок. Рекомендую.
Все выполнено в срок и корректно, как требовалось
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