NodeJS + Websocket + Mysql

Нужно написать ПО для которое будет полностью эмулировать блок "последние транзакции" на сайте blockchain.info/ с использованием node.js, websocket, jquery и mysql.

Схема работы ПО: скрипт генерирует новые записи в базу данных mysql (этот скрипт должен быть написан вами) с выбранной интенсивностью, от 0 (выключен) до 100 (5 записей в секунду) -> ПО с использованием nodejs должно выдергивать новые появившиеся записи и в порядке очереди выдавать их в поток с использованием websocket -> на странице html должны выводиться результаты вывода в поток новых записей в порядке очереди (как в блоке "последние транзакции").

Код должен быть закомментирован и должна быть инструкция по установке и запуску комплекса.