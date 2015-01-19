Визуальный калькулятор расчета и визуализации на PHP

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка136 просмотров
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необходимо разработать калькулятор с графической отрисовкой плана-раскладки для расчета строительных (отделочных) материалов на заданной поверхности. Программа должна производить расчет на заданной пользователем поверхности (пользователь указывает длину и ширину поверхности) и строить визуальную раскладку. После указания параметров (Длины и Ширины в метрах) строится раскладка (визуализация раскладки) и производится расчет необходимого количества материалов. На визуализации (построенном простом чертеже) отображаются: размеры поверхности в см, раскладка материалов и места под обрез (в местах под обрез материл закрашенный). Чертеж (визуализация) должен масштабироваться (при изменении размеров поверхности), возможность вставки (вывода) на странице визуализации в различном масштабе (простым способом, у изображения указываются параметры – width и height).

Материалы могут иметь различную окружность. Информация о размере и форме должна браться из файла DWG (возможно конвертировать в нужный удобный формат). Пример прикреплен к проекту (материал в виде шестиугольника).

Построение начинается с левого нижнего края по оптимальной конфигурации (показано на прикрепленном рисунке), по которой слева и снизу размещаются только целые фигуры (обрезаются до переходных мест).

Пользователю должны показываться альтернативные варианты раскладок (компоновок) некоторых моделей.

По умолчанию 1 вариант. Остальные варианты должны прописываться в программе для каждой модели.

Всего 3 варианта. 1 основной вариант и 2 альтернативных.

Среди альтернативных вариантов:

1) вариант №2 с вертикальной компоновкой (перевернутые на 90 градусов, т.е. ширина и длина меняются местами) – показан на рисунке komponovka.gif (f_47954baae67c1ecd.gif), такой вариант применяется к фигуре sample3.dwg (f_31654baae6848417.dwg)

2) вариант №3, применяемый только для равносторонних треугольников вариант показанный в рисунке komponovka.gif (прикреплен к проекту). Применяется к sample2.dwg (f_33954baae6820334.dwg)

Материалы могут иметь различную форму, в т.ч. различных пазлов. Стыковку можно сделать полностью программно, либо описать циклом места стыковки (смещение каждой последующей фигуры по X и Y, указав вручную координаты). В файле komponovka.gif (f_47954baae67c1ecd.gif) – один из вариантов. Таким же образом можно стыковать все остальные фигуры (не вычислять места стыка, а указывать смещение фигуры и если требуется, переворот фигуры).

Программа будет интегрироваться на сайт разработчиком сайта, поэтому необходима качественная и подробная документация программы. В тестовой (не интегрированной на сайт) версии программа должна брать данные о материалах из текстового файла).

Html-страница (верстка интерфейса) будет предоставлена. При необходимости – отдельные графические элементы.

Вместо DWG или CAD форматов, можно использовать другие, векторные или растровые (gif, png), используя, например, размер 1 пикселя равный 1 мм. Усложнять и делать слишком унивсальным не нужно. Всего будет около 20-30 моделей и можно описать раскладки для каждой из моделей.

PHP
9 лет назад
Junior1
31 годУкраина
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад
4 отзыва
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