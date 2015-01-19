Добрый день. Нужен программист, который умеет хорошо наладить взаимодействие между Wordpress и AmoCRM. Конкретно что нужно сделать: 1. Сделать так чтобы при заполнении формы заявки в обратной связи, создавался контакт в AmoCRM. 2. Сделать так чтобы при формировании и ...
Визуальный калькулятор расчета и визуализации на PHP
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
необходимо разработать калькулятор с графической отрисовкой плана-раскладки для расчета строительных (отделочных) материалов на заданной поверхности. Программа должна производить расчет на заданной пользователем поверхности (пользователь указывает длину и ширину поверхности) и строить визуальную раскладку. После указания параметров (Длины и Ширины в метрах) строится раскладка (визуализация раскладки) и производится расчет необходимого количества материалов. На визуализации (построенном простом чертеже) отображаются: размеры поверхности в см, раскладка материалов и места под обрез (в местах под обрез материл закрашенный). Чертеж (визуализация) должен масштабироваться (при изменении размеров поверхности), возможность вставки (вывода) на странице визуализации в различном масштабе (простым способом, у изображения указываются параметры – width и height).
Материалы могут иметь различную окружность. Информация о размере и форме должна браться из файла DWG (возможно конвертировать в нужный удобный формат). Пример прикреплен к проекту (материал в виде шестиугольника).
Построение начинается с левого нижнего края по оптимальной конфигурации (показано на прикрепленном рисунке), по которой слева и снизу размещаются только целые фигуры (обрезаются до переходных мест).
Пользователю должны показываться альтернативные варианты раскладок (компоновок) некоторых моделей.
По умолчанию 1 вариант. Остальные варианты должны прописываться в программе для каждой модели.
Всего 3 варианта. 1 основной вариант и 2 альтернативных.
Среди альтернативных вариантов:
1) вариант №2 с вертикальной компоновкой (перевернутые на 90 градусов, т.е. ширина и длина меняются местами) – показан на рисунке komponovka.gif (f_47954baae67c1ecd.gif), такой вариант применяется к фигуре sample3.dwg (f_31654baae6848417.dwg)
2) вариант №3, применяемый только для равносторонних треугольников вариант показанный в рисунке komponovka.gif (прикреплен к проекту). Применяется к sample2.dwg (f_33954baae6820334.dwg)
Материалы могут иметь различную форму, в т.ч. различных пазлов. Стыковку можно сделать полностью программно, либо описать циклом места стыковки (смещение каждой последующей фигуры по X и Y, указав вручную координаты). В файле komponovka.gif (f_47954baae67c1ecd.gif) – один из вариантов. Таким же образом можно стыковать все остальные фигуры (не вычислять места стыка, а указывать смещение фигуры и если требуется, переворот фигуры).
Программа будет интегрироваться на сайт разработчиком сайта, поэтому необходима качественная и подробная документация программы. В тестовой (не интегрированной на сайт) версии программа должна брать данные о материалах из текстового файла).
Html-страница (верстка интерфейса) будет предоставлена. При необходимости – отдельные графические элементы.
Вместо DWG или CAD форматов, можно использовать другие, векторные или растровые (gif, png), используя, например, размер 1 пикселя равный 1 мм. Усложнять и делать слишком унивсальным не нужно. Всего будет около 20-30 моделей и можно описать раскладки для каждой из моделей.
- Похожие заказы
- Веб-программирование4 заявкиЗакрыт9 лет назад
сам сайт domofond.ru От исполнителя: Цена с учетом верстки. Цена исключительно за кодинг. Сроки реализации. На чем будет разработан проект. Приоритет низкая цена.Веб-программирование6 заявокЗакрыт9 лет назад
Нужна программа для ведения продукция склада, в которой: 1. Программа должна работать через веб-браузер 2. Будет вход через аккаунт как для юзера , так и администратора через пароль. 3. Самостоятельное добавление, ввод наименования продукции и редактирование. 4. А так ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен9 лет назад
- $20
Здравствуйте. На сайте есть фильтр Webassyt 5. Есть две характеристики Бренд и Коллекция. Сейчас выведен Бренд, нужно что бы при клике на определенный бренд под ним появлялся фильтр по коллекциям, но нужно что бы выводились ...Закрыт9 лет назад
мне нужно дизайн установить на сайт стоит на нем симплаЗакрыт9 лет назад
- $123
Добрый день Надо восстановить сайтик из вебархива, ссылка на Сервисы что выкачивают файлы, насчитали 700 страниц, я их уже выкачал, архив с файлами предоставлю. Сайт должен быть 1в1 быть как в вебархиве. - чпу страниц, мета теги, картинки, ссылки ...Закрыт9 лет назад
Необходимо организовать подписку с помощью мобильных платежей (вап-клик) на скачивание файлов. Т.е пользователь попадает на сайт ему предлагается скачать файл на высокой скорости в случае если он подпишется на услугу, когда он нажимает подписаться его ...Закрыт9 лет назад
Есть сверстанный блок (см. скрин) - нужно сделать вывод цены в "итоговая цена" в зависимости от выбранных чекбоксов. Просьба указывать точную цену и время.. Есть только этот блок. Сайт не на движкеВеб-программирование1 исполнительЗавершен9 лет назад
Необходимо немного исправить модуль мониторинга игровых серверов. Добавить небольшой дизайн на CSS.Закрыт9 лет назад
Есть вот такой плагин для WordPress free-stock-photos-by-mystockphotocom Он добавляет на страницу постинга кнопку http://prntscr.com/5t5orx , с помощью которой в пост можно вставить картинку с http://www.mystockphoto.com/ В плагине есть ряд моментов, которые не устраивают, поэтому нужно сделать аналогичный ...Закрыт9 лет назад