Восстановление сайта из вебархива, на wordpress

Добрый день

Надо восстановить сайтик из вебархива, ссылка на

Сервисы что выкачивают файлы, насчитали 700 страниц, я их уже выкачал, архив с файлами предоставлю.

Сайт должен быть 1в1 быть как в вебархиве.

- чпу страниц, мета теги, картинки, ссылки внутри контента (им поставить тег ноуфолов)

- весь контент по максимуму вытащить, руками проверить (конечно надеюсь максимум вытащил сервис, но все равно руками перепроверить)

- шаблон сделать такой же как был

- поставить основные плагины на вп, карты, сео плагин обязательно и тд

пж-ста оставьте в комментариях свой скайп

срок - неделя

цена вопроса 8000 руб