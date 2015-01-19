Предложений Virtuemart 2.6.1 Сортировка товаров по цене с учетом курса

Есть 2 расширения для браузеров: 1 для Хрома и 1 для Опера. Для Оперы все еще рабочий, но на многих сайтах несанкционированно внедряет рекламу. Суть расширений - проигрывание видео или музыки из торрент-ссылки, после указания ее в ...