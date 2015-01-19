Изменение текста в зависимости от параметра

Веб-программированиеЗакрыт8 заявок148 просмотров
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Для готовой посадочной страницы на Wordpress необходимо написать скрипт, который выполнял бы следующие функции

1. Если зайти на страницу site.ru (без параметра на конце), то загаловок на странице будет стандартный, например "Сертификат качества ISO 9001 (СМК)"

2. А если зайти по адресу с параметром на конце, например site.ru/?название_города, то заголвок изменится на "Сертификат качества ISO 9001 (СМК) в г. Название города"

3. Изменение названия города будет в title, заголовке H1 и тексте (всего около 3-4 подстановок).

Делается это для того, чтобы при создании рекламной компании в Яндекс. Директ под разные регионы не пришлось делать разные страницы, а нужно просто добавлять необходимый параметр в конце адреса сайта в зависимости от региона.

9 лет назад
playmaker178
Андрей 
37 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
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